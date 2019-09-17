Мария Грудина — о системе питания, витаминах-мастхэвах и способах борьбы со стрессом

15-минутный дневной сон, книги по нейробиологии, запас нутриентов и никакого кофе — сооснователь и идеолог инновационного курорта «Первая Линия» Мария Грудина специально для «Собака.ru» открыла содержимое своей аптечки и рассказала, как справляется со стрессом.

ЗОЖ-ритуалы Мой главный показатель правильности образа жизни — то количество времени, которое я провожу на свежем воздухе. А главный ЗОЖ-ритуал — это прогулка быстрым шагом, например, по берегу Финского залива. Даже спортом мы обычно занимаемся в закрытых помещениях, однако, если я не провожу достаточное количество времени на улице, чувствую себя хуже. Как минимум час в день я должна находиться на свежем воздухе. Движение — это жизнь, и в свою повседневную жизнь я пытаюсь внедрить элементы спорта. В том числе, когда нет времени на полноценную тренировку. Например, по рекомендации врача-невролога мне нужно делать наклоны, но для этого не обязательно идти в зал — достаточно позволить себе небольшой перерыв в работе. Если меня ожидает перелет, я непременно уединюсь в VIP-зале отдыха и сделаю 50 приседаний. Если мне нужно провести рабочую встречу в «Первой Линии», я могу предложить собеседнику прогуляться по заливу вместо того, чтобы сидеть в кабинете. Еще один отличный лайфхак — прибывая к месту назначения, выходить из автомобиля чуть раньше, завершая свой маршрут пешком.

Я люблю тратить время эффективно и добавлять физическую активность в привычные действия.

Я пристально контролирую питьевой режим и обнаружила, что чем больше воды я выпиваю, тем лучше себя чувствую. Стараюсь следить и за количеством сна. Ложиться спать в 21.00-22.00, как настойчиво рекомендуют врачи «Первой Линии», не удается. Но каждый отход ко сну до полуночи — моя маленькая победа. Мой идеальный отдых должен составлять 7,5-8 часов. Плюс дневной 15-минутный сон, который позволяет разбить рабочий день на две полноценных части. Я часто назначаю себе массаж лица днем и это идеальный момент для того, чтобы совместить отдых и заботу о себе. Дневной сон — очень полезный лайфхак, который я позаимствовала у Андрея Шаронова, президента Московской школы управления «Сколково». Занимаясь развитием «Первой Линии» я поняла, что рабочее время измеряется не часами. Оно измеряется объемом работы, которую ты можешь выполнить эффективно. И чем больше времени я трачу на отдых, питание, спорт, сон, общение с семьей, тем заметнее вырастает моя эффективность в рабочих вопросах. Если после командировки вы ощущаете себя разбитым, лучше запланируйте в графике утренний сон, а не раннюю встречу, во время которой вы будете думать лишь о своем плохом самочувствии.

Питание, кофе, алкоголь Сейчас в моем рационе упор сделан на белковую пищу — это не кетодиета, но я существенно изменила структуру своего питания за последний год. Большое влияние оказали результаты теста на скрытую пищевую непереносимость Immunohealth. Исследование показывает, какие продукты заставляют вас чувствовать себе хуже. В моем стоп-листе оказались чили-перец, бразильские орехи, дрожжи, из-за которых мне стоит отказаться от выпечки, томаты, яйца и какао-бобы. Последний пункт расстроил больше всего: лучший десерт для меня— это кусочек шоколада с чашечкой кофе без кофеина. Но строго выдержав диету в первые месяцы, я почувствовала изменение самочувствия в лучшую сторону. Когда ты отказываешься от неподходящих тебе продуктов, меняются и вкусовые предпочтения: мне, например, совсем не хочется нарушать свою систему питания, включать в рацион потенциально вредную для меня еду.

Ты ешь что-то не потому, что это полезно. Полезные продукты действительно становятся более вкусными.

Добиться хороших результатов по очищению и обновлению организма помогает интервальное голодание. Я придерживаюсь достаточно простой схемы: ранний ужин в 17.00, далее перерыв в питании до утра следующего дня и завтрак в 9.00. Последние три года я пила кофе без кофеина, но сейчас отказалась и от него в пользу чая Эрл Грей. Иногда случаются камбеки и я заказываю чашку кофе, но выпиваю пару глотков и понимаю, что этот напиток мне совсем не подходит. Силами и энергией меня снабжают моя система питания и нутриентная поддержка. Ты ценишь это здоровое состояние организма и не хочешь его менять. Например, сейчас мне вообще не хочется алкоголя, хотя раньше я могла выпить бокал просекко на вечернем мероприятии. Спиртное всегда действует на организм по-разному: иногда добавляет вялости, иногда от приподнятости настроения переводит тебя к апатии. Менять свое самочувствие из-за него совсем не хочется.

Нутриенты Мой набор нутриентов составлен по итогам четырех исследований — комплексного check-up, генетического теста и генетического паспорта кожи, а также исследования на пищевую непереносимость. Консилиум врачей проанализировал все результаты и свел их в единую картину. Благодаря нутриентной поддержке я пришла к идеальному самочувствию и даже идеальной форме — безо всяких усилий ушли 2,5 килограмма. Комплекс основных аминокислот я принимала в течение месяца: такой курс восстанавливает и стимулирует процесс сборки коллагена. Этот белок является основой соединительной ткани организма, обеспечивает её прочность и эластичность. Для сохранения красоты кожи, волос и ногтей врачи также назначали мне морской японский коллаген KWC. А чтобы повысить усвояемость коллагена, я добавляла капсулы «Эстер С» с витамином С.

Для поддержания иммунитета, а также для восстановления процесса транспортировки воды к эпидермису (это позволяет решить проблемы с сухостью кожи), во время еды пью тройную омегу-3.

Утренний прием альфа-липоевой кислоты, а также капсула коэнзима Q-10 во время обеда помогают поддержать антиоксидантную систему. Врачи порекомендовали длительный полугодовой курс.

Позаботиться о красоте и здоровье волос, увеличить длительность фазы их роста помогает Nourkrin Woman. По словам трихологов, секрет — в повышении уровня сложных белков протеогликанов.

С наступлением осени добавляю в свой нутриентный рацион бета-каротин (предшественник витамина А), а также витамин E.

Натуральный антидепрессант 5-HTP помогает нормализовать сон и настроение. В составе к окситриптан — аминокислота, которая является прекурсором серотонина («гормона счастья»).

Витамин D в дозировке 10000 МЕ — это мастхэв петербурженки.

Ментальное здоровье Важный пункт — чтение литературы на тему нейробиологии, нейропсихологии, эмоционального интеллекта и благополучия. Практические кейсы из книг учат осознавать, что происходит в твоей жизни, понимать, как устроен наш мозг, применять на практике конкретные способы управления энергией, эмоциями и здоровьем. Из последнего прочитанного особенно рекомендую «То, как мы работаем, — не работает. Проверенные способы управления жизненной энергией» известного бизнес-тренера Тони Шварца, «Transcend. Девять шагов на пути к вечной жизни» футуролога Рэя Курцвейла и доктора медицины Терри Гроссмана, «Думай медленно...Решай быстро» нобелевского лауреата Даниэля Канемана, замечательное пособие по методологии мышления Андрея Владимировича Курпатова «Складка времени». Для развития мышления я считаю очень важным читать художественную литературу, а еще сама пишу рассказы. Одна из книг, которая помогает задуматься о важном: Дмитрий Лихачева«Мысли о жизни. Письма о добром».

Избавиться от накопившегося стресса мне помогает диджитал-детокс.

Недавно я вернулась с итальянских каникул, первую половину которых провела в постоянных переписках, вторую — практически без доступа к мобильному. Разница в ощущениях была кардинальная. Один день в неделю, проведенный без телефона — самое эффективное средство психологической разгрузки. Сейчас на курорте мы даже дарим гостям бонусные процедуры, если они решают отказаться от телефона во время прохождения программ. К сожалению, далеко не все готовы почувствовать свободу от постоянного потока информации. Серьезная составляющая психологического здоровья — отношения в семье, отношения с детьми. Мы с супругом ходим на встречи к замечательному детскому психологу, и они становятся очень полезными. Выстраивание правильной архитектуры семьи дает существенную психологическую подпитку. И я сейчас активно работаю именно в этой плоскости: хочется сделать так, чтобы каждый член семьи чувствовал себя в ней гармонично, чтобы его потребности учитывались.

Мы часто слышим о психосоматике — что наше психологическое состояние отражается на теле, приводит к развитию заболеваний. Я уверена и в обратной связи — физиология также влияет на наше эмоциональное самочувствие.

Через тело мы можем менять психологию. Например, на основе моего личного опыта мы ввели на курорте курс массажа Body&mind wellbeing — если в период острого стресса пройти массаж стоп, кистей и головы по рефлекторным точкам, это дает прекрасный эффект расслабления. Отлично помогает и дыхательная гимнастика. Умея правильно дышать, ты можешь эффективно управлять эмоциями. Например, перед масштабной конференцией в Москве я серьезно занервничала — впервые была в настолько большом зале с серьезными мировыми спикерами. Но тридцатисекундная практика дыхания помогла убрать волнение на физиологическом уровне. И использовать это ты можешь, где угодно. И, конечно, я уверена, что когда ты решаешь проблемы со здоровьем, правильно двигаешься и питаешься, то большая часть ментальных проблем просто исчезает. Ты избавляешься от раздражительности, наполняешься правильной энергией и чувствуешь себя на максимуме своих возможностей.