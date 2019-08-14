Алла Вербер: «Для меня мотивация в работе никогда не была связана с материальными благами»

Сегодня в Торонто пройдет прощание с Аллой Вербер – вице-президент компании Mercury, фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ скончалась 6 августа в возрасте 61 года. В память о главной героине российской модной индустрии «Собака.ru» публикует интервью, взятое незадолго до трагических событий. Мы поговорили с Аллой Константиновной о том, что нас особенно восхищало – спросили, как ей удается поддерживать свою фантастическую трудоспособность и целеустремленность.

О режиме дня и ритуалах Я уверена, что очень важно планировать свой день. И его действительно нужно начинать раньше, нужно вовремя ложиться спать и просыпаться свежим. Обязательно должна быть система: душ, завтрак, спорт и дела. Дела домашние и рабочие. Без системы все путается, и это неудобно. К сожалению, я ложусь спать поздно, с каждым годом все позже и позже. Правило с ранним отходом ко сну у меня не работает – не хватает дня, чтобы сделать все запланированные дела. Главный утренний ритуал – горячий душ с головой. Он помогает привести мысли в порядок и без него начать свой день не могу. Если я остановилась в гостинице и есть возможность поплавать в бассейне, то я обязательно ей воспользуюсь. Люблю все, что связано с водой. Еще один ритуал, о котором, наверное, знают все мои знакомые и подписчики – это горячий чай с лимоном. Он у меня стоит сразу, как только я открываю глаза.

О самодисциплине и любимом ежедневнике Есть две категории людей: которые планируют за год вперед и те, которые не могут ничего запланировать даже на вечер. Все-таки я человек, который все планирует, мне так легче. И я советую молодежи как-то планировать свою жизнь: что они хотят делать, какой они хотят ее видеть. Чтобы не получилось, что через 10 лет без планов они пришли в никуда. Я записываю все задачи за день-два. Эта информация хранится в моем телефоне, а еще я по старинке веду ежедневник. Мне физически необходимо записать перед сном все, что я должна сделать. Эта записная книжка, которая лежит у моей кровати, помогает сосредоточиться, все обдумать и не нервничать с утра. Конечно, в расписание в течение дня вторгаются незапланированные дела. И вот уже невозможно все успеть. Мне кажется, ни один человек, работающий в таком режиме, не может все успевать.

Позволяю ли я себе ничего не делать? Нет, не позволяю.

У меня три личных помощницы. С одной из девочек мы вместе уже 18 лет, с другой – 15 лет, третья работает 3 года. Каждая из них четко понимает, что от нее требуется, их полномочия не пересекаются. Например, Маша знает итальянский и вся переписка с итальянскими партнерами лежит на ней. Люда отвечает за все поездки, от которых просто кружится голова. Мне кажется, ни один ассистент больше не может понять, в каком направлении я лечу. Анастасия последние 3 года занимается съемками, в том числе фотографиями в моем Instagram.

Когда планы выходят из под-контроля Что я делаю, когда планы рушатся? Съедаю 8 русских конфет. На самом деле я стала стрессоустойчивой. Раньше я просто ложилась на диван и поедала конфеты, сейчас беру себя в руки и понимаю, что для любой ситуации должно быть решение. Не болею «страусиной болезнью» – не прячу голову в песок, а решаю вопрос.

О диджитал-детоксе Диджитал-детокс – это не про меня. Я зависима от телефона, но у меня есть на это веские причины. Моя семья разбросана по всему миру и, если мой телефон выключен или его нет под рукой, начинается паника: а вдруг они не смогут мне дозвониться? Моя мама живет Торонто, дочка – в Киеве, и я не понимаю, честно говоря, людей, которые выключают телефон и спокойно засыпают. Я так точно не могу. На что не стоит тратить время На сплетни, глупые разговоры, совершенно ненужные обсуждения других людей. Я не хочу тратить ни одной минуты на не интересные мне знакомства, на общение с теми, кто не вызывает у меня симпатии.

Как найти мотивацию Для меня мотивация никогда не была связана с материальными благами. Конечно же хорошая зарплата мотивирует, но куда больше мотивирует достижение поставленной цели. Когда я приняла правильное решение, шла к нему, и теперь вся команда довольна. Каждый человек должен мотивировать себя сам. Мотивация – это жизнь. Теряешь мотивацию только в том случае, если окружающие тебя люди не ценят твоих действий. Только при таком условии я могу «сойти с дистанции».