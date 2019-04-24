Кто выживет, тот омолодится: как понять, что косметолог работает с поддельными препаратами и аппаратами?

Черный рынок ботокса и гиалуроновой кислоты существует, а пациент может столкнуться с обманом, даже проводя ультразвуковое омоложение лица. Как застраховать себя от опасной для здоровья бьюти-процедуры, рассказывает колумнист «Собака.ru», известный петербургский косметолог Катя Глаголева.

Современная эстетическая медицина в России вырвалась далеко за пределы круга «Косметология на коленке» и «Косметология у ручья». Врачи обязаны иметь высшее медицинское образование, работать в лицензированных медицинских учреждениях и разбираться в общих вопросах старения органов и систем. А что должен пациент? Научиться ориентироваться в огромном потоке рекламных объявлений, советов реальных подруг и ненавязчивых постов популярных инстаграм-блогеров, которые делают все только у самых лучших «мастеров». Многие по-прежнему продолжают гоняться по тайным комнатам и арендованным кабинетам за Средством Макрополуса. И надеются найти в самых неподходящих местах того самого «мастера», который вернет молодость и красоту, а еще лучше — сохранит и приумножит. К сожалению, такая вера в бьюти-чудеса приводит к совсем не диснеевским концовкам.

Серый рынок мезококтейлей и филлеров Производители филлеров, ботулотоксинов и препаратов с пептидами известны на перечет. Научная разработка, клинические исследования, апробация, получение регистрационных удостоверений — пройти все эти этапы могут позволить себе далеко не все компании. Попытка быть умным и бережливым часто оборачивается для пациентам тем, что он получает инъекции нелегально ввезенными мезококтейлями, состав которых неизвестен и самому косметологу. Если впоследствии вы придете к врачу авторитетной клиники с осложнением после процедуры и в надежде решить проблему, то первое, о чем вас спросит врач: «Что являлось основным действующим веществом препарата?» И, скорее всего, вы не сможете ответить на этот вопрос. Поэтому решившись обратиться за косметологическим пособием в частный нелицензированный кабинет, в арендованный номер отеля, к врачу, приехавшему с гастролями из другого города или даже страны, не постесняйтесь сделать следующее. Сфотографируйте препарат, номер серии и заберите с собой вкладыш-наклейку (она находится в индивидуальной коробке, в комплекте с шприцами с препаратом).

Черный рынок препаратов Случаи с препаратами «черного рынка» и вовсе напоминают страшные сказки братьев Гримм. Подделки — это отдельный промысел. Упаковка суррогатного препарата может полностью дублировать упаковку оригинального. При этом состав будет совершенно иной, а главное — будет нести потенциальный (и серьезный) вред здоровью. Компании-производители и дистрибьюторы очень активно борются с рынком подделок. Но когда есть спрос, находится и предложение. Единственный возможный способ оградить себя и своих пациентов от неприятностей — это приобретать препараты у официальных поставщиков. Настолько простая и лежащая на поверхности мысль, казалось бы, зачем об этом говорить? Но порой попытка клиники или «мастера» сэкономить несколько тысяч рублей на препаратах может обернуться настоящей трагедией.

В аппаратной косметологии риски тоже есть Подделать аппарат труднее, чем резиновые кеды, но некоторым умельцам удается и это. Что подделывают чаще всего? Медицинское оборудование, которое находятся на волне популярности и интереса у пациентов, аппараты, названия которых часто фигурируют в СМИ и имеют высокую себестоимость процедуры. Итак, разберемся на примере широко известного аппарата Ulthera System. Как он работает? Микро-сфокусированный ультразвук проникает в разные слои кожи на глубины 1.5 мм, 3.0 мм и 4.5 мм, на уровне SMAS (мышечно-апоневротической системы), не повреждая поверхность кожи. Запатентованная технология, которой обладает аппарат, обеспечивает высококачественную визуализацию тканей на глубине до 8 мм. Доктор под контролем УЗИ видит в каком слое сейчас работает, это важный вопрос эффективности и безопасности.

Купить поддельный кошелек очень неприятно, пройти процедуру на поддельном аппарате — опасно для здоровья.

Как только альтера-терапия стала именем нарицательным и обзавелась собственной медицинской философией, на рынок стали выходить аппараты, имеющие похожий алгоритм работы. Но мы в данном случае говорим не о конкурентах. В открытом доступе появились аппараты-подделки, имитирующие дизайн, интерфейс и обещающие «невероятные результаты здесь и сейчас».

Саломея Абальян врач-косметолог, работает на аппарате с 2009 года Сегодня существуют машины, у которых на первый взгляд абсолютно одинаковый корпус, одинаковый интерфейс. Но! Если очень внимательно рассмотреть обозначения на корпусе изделия или в интерфейсе программы, мы увидим различия. Например, в названии оригинала в конце слова «Ulthera» написана буква «а», а у подделки – буква «e» («Ulthere»). Или вместо «th» – буква «t» - «Ultera». Если корпус аппарата-подделки и название идентичны оригиналу, важно обратить внимание на рукоятку. Когда берешь ее в руки, у оригинала это тяжеловатая и монолитная конструкция, а у аппарата-подделки – невесомая, с болтовыми соединениями. Также иначе у аппарата-подделки могут выглядеть датчики: рабочая зона меньше, защитная пленка черного, а не белого оригинального цвета. Может отличаться и программный интерфейс: расположение кнопок не соответствует оригиналу, визуализация отображается статично, а не динамично. Такие аппараты я видела лично. Один, стоимостью 200 тысяч рублей, даже был представлен на известной выставке. Причем с первого взгляда было действительно сложно отличить подделку от оригинала.