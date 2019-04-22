Почему больше нельзя построить одну карьеру на всю жизнь и какие рабочие навыки нужно развивать в первую очередь?

Современный мир диктует новые правила: паттерн «карьера на всю жизнь» больше не актуален, а развитие эмоциональной устойчивости становится одним из главных навыков для человека. Как легко сменить сферу деятельности, говорить про себя и думать про будущее, не чувствуя давления должности? Записали основные тезисы полезной лекции коуча, специалиста по коммуникации и созданию образовательных программ Ольги Полищук.

Вам нужно отказаться от определения себя как человека-опции, хотя это для всех вполне привычно. Как многие представляют себя? «Я — дизайнер», «я — маркетолог». В свое время, имея хорошую высокооплачиваемую работу и карьеру, я пришла к выводу: то, чего я хочу, не зависит от профессии на визитке, будь то исполнительный директор, CEO онлайн-школы или создатель тысячи проектов. Нужно прочувствовать тот момент, что вы не функция, а определение «вы — это то, что вы делаете» звучит странно. Карьеру нельзя построить один раз. Раньше люди получали образование первую часть своей жизни, чтобы затем применить его на практике. Сейчас происходит отказ от этой логики: параллельно с получением образования мы исследуем, какие профессии нужны в современном мире. Обучаемость становится нормой жизни. Без понимания этого постоянная смена специализации и освоение большого количества программ просто сведет вас с ума. В конечном счете мы становимся тем поколением, для которого постоянная смена сферы деятельности — это уже не выбор, а нечто само собой разумеющееся. Вот, например, профессии, которых 10 лет назад вообще не существовало, а сейчас это одни из самых высокооплачиваемых работ в мире: разработчики приложений, менеджеры социальных сетей, облачные специалисты, аналитики больших данных, операторы долгов, эксперты по поколениям.

Способность адаптироваться к новым условиям важнее вашей эффективности и продуктивности

У нас активно развивается рынок краткосрочных контрактов (gig экономика). Мы привыкли «быть поваром, водителем, маркетологом, учителем». Но весь сегодняшний рынок, который начинает формироваться, он про то, что «вам платят за то, что вы повар, водитель, маркетолог, учитель». То есть у вас может быть часовая оплата, а человек воспринимается, грубо говоря, как некий аутсорсинговый сервис. Вы не фрилансер в чистом виде, который работает только на себя. И дело не в том, что компания, которая вас нанимает, не может позволить себе вас на full-time. Они не хотят, и вам не надо. Потому что таким образом формируется качественное отношение к вашему времени, к тому, в какую сферу вы идете и какую услугу вы предоставляете. Самый простой пример: водитель Uber — это далеко не всегда только водитель. Или вот еще один. Сейчас я делаю проект про саморегуляцию, для которого ищу людей, преподающих медитацию в светской манере. Примечательно, что многие из них работают маркетологами. Они пришли к медитации, потому что их нервную систему убивала многозадачность, и практика стала для них способом лечения самих себя. Такая деятельность не мешает этим людям поднимать энное количество денег на таргетировании воронки. Они не определяют себя только как маркетолога или только как учителя по медитации.

Специализация и ориентация на себя — единственное, о чем стоит думать. Снова вернемся во время, когда мы поступали в ВУЗ с целью дальнейшей работы по специальности — типичная модель 90-х. Сегодня же вполне реальна противоположная ситуация. Представьте, что вы поступили на истфак. На четвертом курсе вдруг поняли, что максимальная зарплата в вашей сфере — 6000 рублей, поэтому устроились менеджером-консультантом в фармацевтическую компанию. Там вы узнали, как работает рынок, а потом сами пошли в интернет и начали продавать лекарства. Смысл в том, что в этот момент вы вряд ли определяли себя как историка или маркетолога, а ориентировались лишь на свои ощущения. Полезно задуматься о том, как искусственный интеллект может повлиять на вашу жизнь. Во многом то, как мы развиваемся и обучаемся, связано с автоматизацией. Вы когда-нибудь думали об угрозе замещения человека искусственным интеллектом? А ведь это все чаще становится реальностью. Роботы имеют преимущество даже в отраслях, где применяется умственная и эмоциональная деятельность человека. Существуют машины, которые способны научаться сами, а не использовать заданный нами ритм. Например, недавно такая машина обыграла другую (запрограммированную человеком) в шахматы со счетом 29-1. Едва ли наша человечность позволит избежать триумфа искусственного интеллекта. Кстати, мысль об автоматизации процессов отлично профилактирует страхи из серии «я боюсь поменять работу, уже слишком поздно или еще слишком рано».

Никому не понятно, что в 2050-м году будет с рынком профессий. И тут возникает вопрос: если неизвестно, чем мы через 30 лет будем заниматься, то чему же нам стоит учиться уже сейчас? Ученые считают, что современному человеку принципиально важно развивать следующие — навыки навыки: критическое мышление (умение проводить грамотный анализ и формировать вопросы);

креативность (умение прорабатывать задачу, не ограничиваясь только теми решениями, на которые вам уже указали);

коммуникация (умение слышать людей);

коллаборация (умение работать в команде, зачастую одному работать невыгодно).

Помните, что сама практика важнее конечных знаний. Начало 21 века характеризуется страшным недугом — мы в стрессе, потому что наш мозг не поспевает за постоянными изменениями. Нам нужно вырабатывать эмоциональную устойчивость, чтобы избежать тревожности. Практика важна, ведь чтобы заставить мозг мыслить иначе, нужно время и регулярность. Структура мозга может меняться именно благодаря практике, что открывает возможности для борьбы с состоянием стресса и осознания себя.

Что почитать по теме? Роберт Сапольски «Биология добра и зла»;

Юваль Ной Харари «Sapiens» и «Homo deus»;

Отто Шармер «Теория U».