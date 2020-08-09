В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, которым заболело уже как минимум 60 человек, а семеро скончались. Предположительно, источником болезни являются клещи. В Роспотребнадзоре прокомментировали тревожные сообщения о распространении этой инфекции.
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке вируса SFTS в Китае
«На территории РФ случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS) не отмечено. Специалистами научных организаций Роспотребнадзора накоплен обширный опыт изучения многочисленных представителей семейства буньявирусов, и имеется потенциал для противодействия распространению SFTS на территории РФ», — сообщает ведомство.
Также Роспотребнадзор назвал основные симптомы заболевания: лихорадка, тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Летальность варьируется от 6 до 30 процентов, уточняется в сообщении. По информации ведомства, заболеваемость имеет ограниченный очаговый характер.
Добавим, что вирус выявлен в китайской провинции Цзянсу, а также в провинции Аньхой. По словам заболевшей, она чувствовала лихорадку и сильно кашляла, а также у женщины зафиксировали понижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови. При этом заболевание не новое — вирус обнаружили еще в 2009 году.
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