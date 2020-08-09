Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о вспышке вируса SFTS в Китае

Добавим, что вирус выявлен в китайской провинции Цзянсу, а также в провинции Аньхой. По словам заболевшей, она чувствовала лихорадку и сильно кашляла, а также у женщины зафиксировали понижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови. При этом заболевание не новое — вирус обнаружили еще в 2009 году.