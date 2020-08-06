Натуральные сжигатели жира: что добавляют в средства для похудения и работают ли эти ингредиенты?

Африканское манго

Африканское манго, или Irvingia gabonensis — это один из видов африканских плодовых деревьев в Западной и Центральной Африке. Экстракт африканского манго снижает сывороточный уровень лептина, то есть гормона, который положительно коррелирует с массой тела и процентным содержанием жира в организме.

Эффективность: Результаты клинического исследования, проведенного в Камеруне, на примере 102 взрослых людей с избыточной массой тела или страдающих ожирением, показали, что у участников, которые принимали в течение 10 недель по 150 мг экстракта африканского манго, в конце исследования вес стал значительно меньше, чем у тех, кто принимал плацебо.

Безопасность: Диетическая добавка Irvingia gabonensis, по-видимому, переносится достаточно хорошо. Побочных эффектов у крыс при дозах до 2500 мг/кг в сутки не обнаружено, хотя безопасность данной добавки не была тщательно изучена у человека. Сообщается о таких возможных побочных эффектах, как головная боль, трудности со сном, метеоризм. Irvingia gabonensis не рекомендуется употреблять людям с почечной недостаточностью.