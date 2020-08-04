Врач-сексолог — о мифах клиторального оргазма, дезадаптивной мастурбации и опасности секс-тренингов
«Волшебной таблетки для повышения либидо и наступления оргазма у женщин не существует»
Почему в России никто не обращается к врачам-сексологам — хотя, наверняка, проблем в этой сфере у всех предостаточно?
В России очень мало сексологов. Кроме того, сексологом может работать лишь врач-психиатр, получивший профессиональную переподготовку. А таких специалистов катастрофически мало. Чаще всего пациенты с проблемами в сфере секса попадают к гинекологам и урологам, но врачи этих специальностей не очень-то компетентны в вопросах сексуального здоровья. Например, женщина испытывает боль при половом контакте, и гинеколог сразу же начинает искать заболевание, хотя дело может быть и в том, что пациентка просто не испытывает достаточного возбуждения во время секса. Или уролог вряд ли задаст мужчине с эректильной дисфункцией вопрос — какие у вас отношения с женой, если ли у вас любовница, мастурбируете ли вы. Пациенту, у которого «не стоит», назначат массаж простаты и выпишут препарат для повышения потенции. И если «Виагра» хотя бы эффективна в 65 процентах случаев, то у женщин волшебной таблетки для повышения либидо и наступления оргазма не существует.
Кажется, теме женского оргазма стали уделять все больше внимания.
Да, в виду гендерного равенства женская сексология выходит на первый план. Все больше девушек задаются вопросом: «Так, мужчины получают оргазм во время секса регулярно и почти всегда. А как же мое удовольствие?».
Что происходит в женском организме во время оргазма?
Важно знать, что оргазм — одна из четырех стадий цикла сексуальных реакций, который в 1960-х годах описали ученые-сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон (история их открытия легла в основу сериала «Мастера секса»). Этот цикл состоит из возбуждения, плато (стойкого и сильного возбуждения), оргазма и разрядки. И женский оргазм в партнерском сексе не существует без вводных в виде хорошей прелюдии, во время которой достигается возбуждение и выход на ту самую стадию плато. Есть физиологические моменты развития оргазма — перед его наступлением формируется так называемая «оргазмическая манжетка». У женщины максимально наливаются кровью малые и большие половые губы, в том числе клитор, за счет прилива крови максимально сужается просвет влагалища, выделяется много естественной смазки. Во время самого оргазма наступает пик сексуального удовольствия, происходит ритмическое сокращение мышц с интервалом 0,8 секунд, что равно частоте сердечных сокращений.
«Женский оргазм всегда формируется еще и в голове»
Какой бывает оргазм? По этому поводу много споров — например, делится ли он на вагинальный и клиторальный.
Не существует ни вагинального, ни клиторального оргазма. Давайте сразу проясним, что главная эрогенная зона у мужчины — это головка полового члена, а у женщины — клитор. У клитора есть головка и ножки, который расположены по передней стенке влагалища, в районе первых 2-3 сантиметров. И во время секса либо стимулируется головка клитора, и женщина испытывает оргазм, либо стимулируются ножки клитора, и женщина тоже испытывает оргазм. А что стимулируется — по сути не важно. Однако многие пациентки из-за мифа о делении оргазма считают себя неполноценными — мол, стимуляция головки клитора дает какой-то ненастоящий оргазм, и только вагинальный будет полноценным. Выдохните, успокойтесь. Главное, что вы получаете оргазм, а каким способом — уже не важно.
Если мы все же говорим о делении оргазма на виды, то я придерживаюсь следующей классификации — оргазм бывает коитальный и внекоитальный. Коитальный — этот тот, который наступает во время полового акта при вагинальном контакте, либо при дополнительной стимуляции клитора. Внекоитальный оргазм может быть мастурбационным, петтинговым, случайным, миокомпресионным (достигается за счет напряжения мышц таза), это может быть и оргазм во сне.
Какой процент женщин страдает аноргазмией — неспособностью в принципе испытывать оргазм? И как выявить такое состояние?
Выявить достаточно просто — пациентка приходит с жалобой на то, что никогда в жизни не испытывала оргазма. А вот громкими цифрами о распространенности этого состояния я бы бросаться не стала. Во-первых, исследований на тему сексологии очень мало, и цифры, которые в них приводятся, противоречивы. Во-вторых, сексология — достаточно невротичное пространство. Женщины, которые ни разу не испытывали оргазм, чувствуют себя иначе, чем те, кто с этой проблемой не сталкивался. И не хочется их еще больше невротизировать, говоря о том, что таких случаев очень много или очень мало. В первую очередь стоит обратиться к сексологу, чтобы понять причины этого состояния — оргазм можно научиться испытывать.
Почему женщине достигнуть оргазма все же сложнее, чем мужчине?
С одной стороны, женский оргазм формируется за счет воздействия на эрогенные зоны и физиологических изменений, с другой стороны — он всегда формируется еще и в голове. Можно сказать, что психическая составляющая достижения оргазма у женщины все же куда выше, чем у мужчины. Если вы по какой-то причине перегружены дома и на работе, находитесь в состоянии хронического стресса, если вас не устраивает ваш партнер и вы копите на него обиды — вы можете не испытывать оргазм. И не потому, что фригидны. Просто нужно понять, что было до того, как вы не испытали оргазм. Достаточно часто оргазм не наступает просто потому, что не была проведена достаточная прелюдия и вы не вышли на стадию плато — женщине действительно нужно время, чтобы настроиться на секс.
«Получать удовольствие от секса мешают даже установки из детства»
Что вредит возможности получать удовольствие от секса помимо стресса и недостаточной прелюдии?
Во многом, это отсутствие разрешения со стороны самой женщины на получение сексуального удовольствия. Огромная проблема сексологии — это установки. Психосексуальное развитие начинается с раннего детства. Но наши родители, к большому сожалению, либо не разговаривали с нами о сексе, либо относились к сексу как к чему-то не очень хорошему. Вот примеры таких установок:
- Секс — это грязно. Наверное, корни этой установки лежат в советском прошлом — в СССР не было качественных и доступных презервативов. И расцвет половых инфекций действительно был огромный. К счастью, сейчас препятствий для безопасного секса нет.
- Секс нужен только мужчинам. Подождите, но почему женщинам он все же не нужен?
- Женщина должна манипулировать мужчиной — радовать сексом или наказывать. Но секс — это худшая сфера для манипуляций, семейные обиды в него лучше не вплетать.
- Мужчина ответственен за принятие решения о половом акте и его успешное осуществление. Да, многие пациентки по-прежнему убеждены в том, что женщине отведена пассивная роль при достижении сексуального удовольствия. А о том, что ей нравится в сексе, должен догадаться мужчина. Но если сама женщина не знает, где ее эрогенные зоны и что ей приносит наслаждение, как это может в два счета узнать ее партнер? Я всегда объясняю пациенткам — только вы ответственны за получение удовольствия и оргазма. И от того, насколько хорошо вы можете объяснить своему партнеру, что же вам нравится, напрямую зависит качество сексуальной жизни. К сожалению, не все хотят брать на себя эту ответственность.
Как сексолог может помочь пациенткам, которые не получают удовольствия от секса?
Выяснив, что именно беспокоит пациентку, какие у нее отношения с партнером, мы развенчиваем мифы, работаем над установками, которые мешают получать полноценное удовольствие от секса.
«Мастурбируйте, сколько хотите — никакой нормы тут быть не может»
Может ли быть задачей сексолога научить женщину мастурбировать?
Да, в качестве домашнего задания в том числе дается изучение собственного тела. Когда вы будете знать, как доставить себе удовольствие, какие у вас эрогенные зоны (они должны быть наработаны как раз в ходе изучения своего тела), вы сможете перенести эту информацию и в партнерский секс. А мастурбация — это вообще основная составляющая психосексуального развития. В норме первый оргазм должен случиться не в партнерских отношениях, а наедине с собой.
Может ли излишняя любовь к мастурбации принести вред?
Мастурбируйте, сколько хотите — никакой нормы тут быть не может. Но если мы говорим о партнерском сексе, сексологами выделяется адаптивная и дезадаптивная мастурбация. При адаптивной привычный способ мастурбации вы можете без труда перенести в секс с партнером. Дезадаптивная — это про то, что вам наедине с собой отлично, а с партнером не очень. Например, вы можете получить оргазм только от струи воды или мощного вибратора, но во время секса ни о каком оргазме не идет и речи. Именно поэтому мое отношение к агрессивному маркетингу секс-игрушек двоякое. С одной стороны, отлично, что женщины научились доставлять себе удовольствие самостоятельно. С другой стороны, некоторых это наводит на мысль — а зачем мне вообще нужен партнер? Действительно, мужчине сложно повторить в сексе и руками, и языком то, что вытворяет вибратор. Этот факт нужно принять как данность. Но если вы все же хотите испытывать удовольствие с партнером, нужно пытаться свою дезадаптивную мастурбацию переносить в парный секс. Этот вопрос тоже решается с сексологом.
«На секс действительно нужно выделять время — как на занятия спортом»
Почему в долгих отношениях часто портится секс?
Со временем страсть действительно может угасать, но это не означает, что снижаются шансы на получение удовольствия от секса. Тут вопрос в том, как вы пытаетесь поддерживать свои сексуальные отношения. Итак, сексом нужно заниматься! Я сейчас не про сам факт полового акта, а про то, что на него нужно выделять время — точно так же, как вы выделяете его на прием пищи и занятия спортом. Существует такое понятие как секс-терапия — мы пациентов категорически заставляем выделять время на секс: «А сейчас мы пойдем гладить друг друга, обнимать друг друга». Возможно подключение мануальных техник, эротический массаж, просмотр порно.
Как, кстати, сексологи относятся к порно?
Есть некоторые моменты, которые меня смущают. Первый — это центричность порно на мужской эякуляции. Или в крайнем случае на женском сквирте. А где обычный женский оргазм, которого мы все, собственно говоря хотим? Второй — сменяющиеся по щелчку оральные, анальные и вагинальные контакты. Кишечная микрофлора абсолютно неприемлема для влагалища — забывать про это, насмотревшись порно, нельзя.
А что по поводу анального секса?
С одной стороны, в сексологии не может быть никаких клише и осуждений, поэтому я не имею морального права сказать, что выступаю против анального секса. С другой стороны, я еще и врач-гинеколог, который работает по соседству с врачом-проктологом. И совершенно очевидно, что прямая кишка не предусмотрена для половой жизни. Все проктологи хором заявляют, что любовь к анальному сексу в конечном итоге деструктивна для женского организма.
«Пробуждение сексуальности — очень коммерческий лозунг. Пробудить для чего?»
Можно сказать, что современные женщины стали лучше разбираться в сексе?
На самом деле, тема секса по-прежнему навеяна огромным количеством мифом. Информации много, но она крайне противоречива и недостоверна. Один секс-блогер пишет пост с призывом — мастурбируйте столько, сколько вам хочется. Другой секс-блогер в тот же день пишет — мастурбируйте не больше трех раз в неделю. Почему три раза в неделю? Если у женщины сильная половая конституция ей хочется заниматься сексом и мастурбировать каждый день, то прочитав этот пост, она подумает — я, наверное, какая-то не такая, какая-то нимфоманка. Или, наоборот, это читает женщина со слабой половой конституцией, которой хочется секса или мастурбации раз в месяц. Для нее это физиологическая норма — можно испытывать удовольствие от жизни и при малом количестве секса. Но тут опять закрадываются мысли — со мной, наверное, что-то не так.
Половую конституцию можно измерить?
Да, есть очень простой опросник, состоящий из пяти вопросов. На его основе делается вывод о слабой, средней или сильной половой конституции. Еще раз повторяю, что слабая половая конституция ни в коем случае не должна быть поводом для стыда. Проблемы могут возникнуть скорее в партнерских отношениях — например, когда у мужчины сильная половая конституция, и ему физиологически хочется много секса, а у женщины такой потребности нет. Но и в этой ситуации можно найти решение — например, включать мануальные и петтинговые техники.
Что делать женщинам, которые хотят пробудить свою сексуальность?
Пробуждение сексуальности — очень коммерческий лозунг. Пробудить для чего? Если для того, чтобы укрепить ваши партнерские отношения, то стоит обсудить с врачом-сексологом, чего вам в этих отношениях не хватает, чем их можно разнообразить. Если для того, чтобы знакомиться с мужчинами в баре, то тут уже вопрос к вашей самооценке и восприятию себя. Проблема не в сексуальности, а в способности к интерперсональным связям и выстраиванию контактов с противоположным полом. История о том, что у кого-то сексуальность спит и ее нужно пробудить, опять же очень невротизирует женщин.
Как и огромное количество секс-тренингов, которые стоят немалых денег. Мое любимое — «48 эрогенных точек на половом члене мужчины». Мне, как врачу, знакомому с атласом по анатомии, совершенно очевидно, что что-то тут не так. Разнообразные тренинги по прокачиванию мышц влагалища и минету, которые обещают вам стать львицей в постели. Скажу так, человеку с окрепшим умом и нормальным психосексуальным развитием это, вероятно, может помочь — с точки зрения внесения разнообразия в сексуальную жизнь. Исключительно разнообразия, на этом все. Но если перед нами девушка, у которой есть в голове запреты на получение удовольствие во время секса, которая не принимает себя и свое тело, то о какой тренировке влагалища тут может идти речь?
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