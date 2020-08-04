Врач-сексолог — о мифах клиторального оргазма, дезадаптивной мастурбации и опасности секс-тренингов

«Волшебной таблетки для повышения либидо и наступления оргазма у женщин не существует»

Почему в России никто не обращается к врачам-сексологам — хотя, наверняка, проблем в этой сфере у всех предостаточно?

В России очень мало сексологов. Кроме того, сексологом может работать лишь врач-психиатр, получивший профессиональную переподготовку. А таких специалистов катастрофически мало. Чаще всего пациенты с проблемами в сфере секса попадают к гинекологам и урологам, но врачи этих специальностей не очень-то компетентны в вопросах сексуального здоровья. Например, женщина испытывает боль при половом контакте, и гинеколог сразу же начинает искать заболевание, хотя дело может быть и в том, что пациентка просто не испытывает достаточного возбуждения во время секса. Или уролог вряд ли задаст мужчине с эректильной дисфункцией вопрос — какие у вас отношения с женой, если ли у вас любовница, мастурбируете ли вы. Пациенту, у которого «не стоит», назначат массаж простаты и выпишут препарат для повышения потенции. И если «Виагра» хотя бы эффективна в 65 процентах случаев, то у женщин волшебной таблетки для повышения либидо и наступления оргазма не существует.

Кажется, теме женского оргазма стали уделять все больше внимания.

Да, в виду гендерного равенства женская сексология выходит на первый план. Все больше девушек задаются вопросом: «Так, мужчины получают оргазм во время секса регулярно и почти всегда. А как же мое удовольствие?».

Что происходит в женском организме во время оргазма?

Важно знать, что оргазм — одна из четырех стадий цикла сексуальных реакций, который в 1960-х годах описали ученые-сексологи Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон (история их открытия легла в основу сериала «Мастера секса»). Этот цикл состоит из возбуждения, плато (стойкого и сильного возбуждения), оргазма и разрядки. И женский оргазм в партнерском сексе не существует без вводных в виде хорошей прелюдии, во время которой достигается возбуждение и выход на ту самую стадию плато. Есть физиологические моменты развития оргазма — перед его наступлением формируется так называемая «оргазмическая манжетка». У женщины максимально наливаются кровью малые и большие половые губы, в том числе клитор, за счет прилива крови максимально сужается просвет влагалища, выделяется много естественной смазки. Во время самого оргазма наступает пик сексуального удовольствия, происходит ритмическое сокращение мышц с интервалом 0,8 секунд, что равно частоте сердечных сокращений.