О том , с какими испытаниями столкнулась кожа петербуржца в эпоху социального дистанцирования, нам рассказали врачи-косметологи в перерывах между онлайн-консультациями. И составили инструкции — как проводить работу над ошибками, когда клиники эстетической медицины заработают вновь (а это произойдет очень скоро!).
Врачи-косметологи Петербурга — о том, как стереть с лица последствия самоизоляции
1. Замкнутая экосистема: как на кожу повлияло нахождение в квартире?
Рассказывает Ольга Головина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Проблема: Традиционные весенние жалобы на чувствительность и сухость кожи во многом связаны с качеством воздуха в петербургских квартирах — долгий отопительный сезон истощает гидрорезервы эпидермиса. А во время самоизоляции мы вовсе оказались в замкнутой экосистеме. Сухость наблюдается даже у не склонных к ней маленьких детей, в первую очередь страдают маркерные зоны — коленки, пятки и локти. Свой вклад в ухудшение качества кожи помимо батарей вносит стресс на фоне новостей о пандемии, неправильное питание, сбитый режим сна, а также витаминные дефициты.
Решение: Вновь наполнить лицо влагой поможет биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты — думаю, этим летом процедура вновь будет в топе. Также рекомендую обратить внимание на лазерное омоложение Fotona. У аппарата более сотни возможных режимов, которые позволяют обновить кожу с разной степенью интенсивности.
2. Стресс и апатия: какой эффект лицу наносят тревожные новости о COVID-19?
Рассказывает Суна Казиханова главный врач косметологической клиники красоты и здоровья «Ренессанс»
Проблема. Как мы реагируем на стресс? Вот и у кожи тоже портится характер — она становится сухой и раздражительной. На лице могут появиться сосудистые звездочки, обостряются хронические дерматологические заболевания. Не удивлюсь, если в ближайшие месяцы вырастет и число обращений по поводу выпадения волос. Я уверена — нельзя решить сугубо эстетические проблемы, оставив без внимания наш богатый внутренний мир. Все процедуры в протоколе лечения должны быть направлены на коррекцию общего соматического состояния здоровья: важно провести коррекцию витаминов и нутриентов, поработать с микробиоценозом кишечника. Пациентов, столкнувшихся со стрессом, я зачастую направляю к хорошему психотерапевту. Если слабое звено — гормональное, что часто встречается у петербуржцев, то к эндокринологу. Именно комплексная работа — когда мы уделяем внимание и психическому, и соматическому — позволяет достичь эффективных (и длительных!) результатов.
Решение. Антистресс-программу рекомендую начать с ультразвукового пилинга: он поможет лицу вновь задышать. Следующий шаг — снятие накопившейся отечности: релаксирующие аппаратные процедуры с эффектом лимфодренажа. При наличии показаний будет полезно провести так называемую ботулинотерапию от депрессии. Верхняя треть лица является зоной экспрессии негативных эмоций. Снижая тонус мышц в этой зоне, мы прерываем порочный цикл — перестаем укреплять отрицательные эмоции мимикой. Психологическое состояние действительно улучшается, это подтверждено и научными исследованиями.
3. Нехватка физической активности отражается не только на теле, но и на лице
Рассказывает Надежда Шабанова, косметолог-дерматолог клиники «МЕДИ на Невском»
Проблема. Если вы самоизолировались не на профессорской даче в Комарово, а в центре Петербурга, то ваша кожа последние месяцы испытывает гипоксию, дефицит витамина D из-за нехватки солнца. Кроме того, на нее прямым образом влияет и гиподинамия: недостаток физической активности повышает отечность лица и тела. Чем может помочь косметолог? Три пункта: восстановить тканевый обмен, улучшить лимфодренаж, насытить кожу кислородом. Я всегда объясняю своим пациентам, что потенциал кожи — это не только хорошая генетика, но и реальные эпигенетические факторы. Наш образ жизни, среда, экология, характер питания, то, как мы за собой ухаживаем, какие физические нагрузки используем. Эти факторы отвечают за то, проявятся ли заложенные генетикой признаки или нет. Нужно правильно оценивать реалии жизни и компенсировать то вредное влияние среды, которое мы имеем.
Решение. Справиться с отечностью поможет дерматония — аппаратный массаж с эффектом лимфодренажа. Также рекомендую обратить внимание на оксипилинг JetPeel: этот детокс-уход деликатно отшелушивает кожу и насыщает ее кислородом. Еще одна стратегически важная аппаратная процедура — это локальный динамический микромассаж LDM. За счет быстрой смены частоты ультразвуковых волн возникают эффекты, которых нельзя достигнуть при традиционном использовании ультразвука — интенсивное воздействие на тканевом и клеточном уровнях.
1. Биоревитализация — для увлажнения
2. Аппаратный пилинг — для очищения
3. Лимфодренаж лица и тела — для снятия отеков
4. Лазер — для обновления и омоложения
5. Ботулинотерапия — для закрепления результатов.
4. Как на кожу влияет трудоголизм и удаленка?
Рассказывает Ольга Головина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»
Проблема. Синий свет смартфонов и компьютеров — еще один фактор, негативно влияющий на кожу. В особой зоне риска трудоголики на «удаленке», которые проводят почти все время за ноутбуком. Обилие искусственного света нарушает выработку мелатонина, сбивает циркадный ритм организма — наши «биологические часы», которые регулируют все физиологические процессы, в том числе регенерацию клеток. Кроме того, гаджеты увеличивают нагрузку на глаза и веки — постоянно щурясь, мы в буквальном смысле «намаргиваем» мелкие морщинки и лишнюю кожу.
Решение. Попробуйте контролировать экранное время и убирать гаджеты как минимум за 1-2 часа до отхода ко сну. Можно защитить кожу от влияния синего света с помощью биоревитализантов — некоторые производители также заявляют о такой возможности. Я рекомендую поухаживать за зоной вокруг глаз — например, с помощью препарата MesoEye, который убирает отечность и синеву в этой зоне, дает эффект лифтинга. И уже увлажненную, подготовленную кожу проработать ботулотоксином — чтобы разгладить морщинки вокруг глаз и не позволить им усугубляться.
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