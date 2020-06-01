Врачи-косметологи Петербурга — о том, как стереть с лица последствия самоизоляции

1. Замкнутая экосистема: как на кожу повлияло нахождение в квартире?

Рассказывает Ольга Головина, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники высшей категории «ГрандМед»

Проблема: Традиционные весенние жалобы на чувствительность и сухость кожи во многом связаны с качеством воздуха в петербургских квартирах — долгий отопительный сезон истощает гидрорезервы эпидермиса. А во время самоизоляции мы вовсе оказались в замкнутой экосистеме. Сухость наблюдается даже у не склонных к ней маленьких детей, в первую очередь страдают маркерные зоны — коленки, пятки и локти. Свой вклад в ухудшение качества кожи помимо батарей вносит стресс на фоне новостей о пандемии, неправильное питание, сбитый режим сна, а также витаминные дефициты.

Решение: Вновь наполнить лицо влагой поможет биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты — думаю, этим летом процедура вновь будет в топе. Также рекомендую обратить внимание на лазерное омоложение Fotona. У аппарата более сотни возможных режимов, которые позволяют обновить кожу с разной степенью интенсивности.