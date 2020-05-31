Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

Напомним, около 500 млрд рублей выделят из бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусом в России. Об этом рассказал в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко. Мурашко добавил, что это «очень значительная сумма», учитывая все инвестиционные вложения, перепрофилирования, вопросы по заработной плате и так далее. «Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», – добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ожидает разработку вакцины от коронавируса до начала второй волны. Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп. При этом директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о создании вакцины, которую можно будет закапать в нос. Как отметил Максютов, вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации.

