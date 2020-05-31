Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса — «Авифавир». Как сообщают «Известия», разработанное РФПИ и группой компаний «ХимРар» лекарство включено в госреестр 29 мая на срок до 1 января 2021 года.
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
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Фото: Shutterstock
«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в перечне министерства. Лекарство должно поступить уже 11 июня, а его эффективность против коронавирусной инфекции составит более 80%.
Препарат будет реализовываться по контрактам с медучреждениями и не выйдет в свободную продажу. «Авифавир» разработан на базе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Так, Россия стала третьей страной (помимо Японии и США), у которых есть лекарство против коронавируса.
Напомним, около 500 млрд рублей выделят из бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусом в России. Об этом рассказал в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко. Мурашко добавил, что это «очень значительная сумма», учитывая все инвестиционные вложения, перепрофилирования, вопросы по заработной плате и так далее. «Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», – добавил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ожидает разработку вакцины от коронавируса до начала второй волны. Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп. При этом директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал о создании вакцины, которую можно будет закапать в нос. Как отметил Максютов, вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации.
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