Около 500 млрд рублей выделят из бюджетов всех уровней на борьбу с коронавирусом в России. Об этом рассказал в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделили около 500 млрд рублей
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Фото: Shutterstock
«Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это <...> ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы, потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд рублей», – сообщил он во время выступления на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе. Мурашко добавил, что это «очень значительная сумма», учитывая все инвестиционные вложения, перепрофилирования, вопросы по заработной плате и так далее. «Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», – добавил он.
При этом Мурашко считает, что первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно, они были потрачены «на раскачку». «Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то, что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку, и к сожалению, прошли неэффективно», – отметил он.
Как пояснил министр, объемы расходов по региональным бюджетам, на которые выделены были средства, не превышали 10%. «Это крайне низкие цифры. Поэтому все, что запланировано по национальным проектам, в том числе включая проекты по онкологии, обязано выполняться вовремя», – подытожил Мурашко.
Ранее мы сообщали о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об одобрении Соглашений с Минэкономразвития о предоставлении Петербургу субсидии на поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. Так, из федерального бюджета выделили 241,7 млн рублей, сообщается в пресс-службе Смольного.
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