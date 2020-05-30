В России на борьбу с коронавирусной инфекцией выделили около 500 млрд рублей

«Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это <...> ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы, потому что на борьбу с коронавирусной инфекцией в общей сложности из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено где-то порядка 500 млрд рублей», – сообщил он во время выступления на конференции «Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19» в Уфе. Мурашко добавил, что это «очень значительная сумма», учитывая все инвестиционные вложения, перепрофилирования, вопросы по заработной плате и так далее. «Эта сумма сопоставима со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи», – добавил он.