Добровольцы, на которых будут тестировать вакцину от нового коронавируса, уже набраны. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, сейчас завершаются все необходимые процедуры для начала клинических испытаний.
Найдены добровольцы для испытания вакцины против коронавирусной инфекции
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Фото: Shutterstock
«Количество добровольцев уже набрано, для клиники подготовлены. Сейчас завершаются определенные разрешительные процедуры, страховые, ну и, соответственно, начнется [испытание]», – отметил он на встрече с волонтерами-медиками Башкирского ГМУ. Кроме того, министр сказал, что благодаря слаженный работе по борьбе с COVID-19 удалось сохранить множество человеческих жизней.
Ранее в Роспотребнадзоре допустили, что вакцина от COVID-19 появится до начала второй волны. «Мы очень надеемся, что получим ее вовремя – до второй волны», – отметила Анна Попова в эту субботу, 30 мая, в интервью «Опасный вирус – Вакцина». Предполагается, что новый приход заболевания может наступить осенью, как обычный сезонный грипп.
Напомним, массовая вакцинация россиян от новой коронавирусной инфекции может начаться уже в начале осени. Весь процесс займет от 6 до 9 месяцев, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Гинцбург также сообщил об успешно проведенном испытании вакцины от коронавируса на людях. Все участники неофициальной вакцинации в порядке — они «здоровы, радостны, выполняют в полной мере свои обязанности как на работе, так и дома, я надеюсь». Однако об успешности эксперимента можно будет говорить после того, как НИИ получит официальное разрешение на испытания.
Сейчас разработка вакцины в центре Гамалеи идет по плану — предположительно, к концу лета она будет зарегистрирована. Несмотря на это, по мнению Гинцбурга, одновременной вакцинации всего населения России ожидать не стоит — процесс может растянуться на полгода.
Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.
Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
59% россиян заинтересованы в прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, каждый четвертый (26%) опрошенный уверен в том, что сделает такую прививку. Такую статистику приводит ВЦИОМ. При этом треть жителей страны (35%) не собираются быть привитыми. А в больницах Петербурга начались клинические испытания левилимаба, который применяется для лечения одного из последствий коронавирусной инфекции — цитокинового шторма.
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