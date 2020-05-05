Как сообщает израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны страны Нафтали Беннетта, антитела были обнаружены учеными из лаборатории израильского Института биологических исследований. «Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента», — заявил Беннетт.

По словам министра, в настоящее время ведется регистрация патентов — в дальнейшем будет запущено коммерческое производство. Однако конкретные временные рамки появления вакцины на основе антител не уточняются. Накануне голландские ученые также заявили, что выявили антитела, способные атаковать вирус. Всего в мире над созданием вакцины от коронавируса работают порядка 100 исследовательских групп.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.

Ранее в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Он позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром. «Яндекс» запустил бесплатное тестирование на коронавирус в Петербурге. Кроме того, в России начнут проводить платное тестирование на антитела к коронавирусу, которые позволяют узнать, переболел человек Covid-19 или нет. Росздравнадзор уже зарегистрировал российский тест на антитела.