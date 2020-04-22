Первые клинические испытания вакцины от коронавируса начались сегодня, 22 апреля, в Германии — ведут их специалисты Института вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха. «Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — отметили в институте.

Испытания британской вакцины от Covid-19 начнутся в четверг, 23 апреля. Как отметил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок, разработки также ведутся в Имперском колледже Лондона, а на поддержку обоих проектов правительство страны потратит 42,5 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Планируется, что разработка завершится уже в третьем квартале 2020 года — у доклиническим исследованиям на животных приступят уже этой осенью. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Разработки будут вестись на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина. Кроме того, ученые обнаружили первую серьезную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.