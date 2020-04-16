Правительство РФ разрешило для лечения COVID-19 применять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин

Правительство РФ разрешило больницам использовать для лечения пациентов с COVID-19 незарегистрированный в России препарат гидроксихлорохин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Распределит это лекарство между медицинскими организациями Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии. Также стало известно, что более 68 тысяч упаковок этого препарата России безвозмездно передала китайская компания «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко».

Как писала «Собака.ru», противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который начали применять для пациентов с коронавирусной инфекцией (его эффективность по-прежнему не подтверждена), также используется при ревматоидном артрите и системной красной волчанке. Петербуржцы с этими аутоиммунными заболеваниями столкнулись с опасной нехваткой лекарства — его больше не найти в аптеках. Как отмечала врач-инфекционист Оксана Станевич, применение гидроксихлорохина без наличия показаний опасно: угнетает иммунную систему, оказывает токсическое действие на сердце и печень.