Психотерапевт Наталья Бехтерева – о внутренних страхах во время пандемии и способах помочь себе прямо сейчас

Проблема № 1. Я понимаю, что должен находиться в самоизоляции, но все равно не могу психологическим смириться с этой мерой. Мою жизнь контролируют, кажется, я больше ничего не решаю сам.

Если самоизоляция является вынужденной мерой, продиктованной не вашим решением, она действительно может стать источником внутреннего конфликта. Как и любое другое обстоятельство, вынуждающее вас действовать против своей воли, насильно меняя привычный образ жизни. Как правило, большинство из нас идет по пути сопротивления — направляя внутреннюю энергию и внимание на противодействие обстоятельствам, изменить которые мы не в силах.

Одновременно происходит перекладывание ответственности за свою жизнь в этот период на кого-то другого. В этой ситуации важно вспомнить, что у вас по-прежнему есть свобода воли и выбора, которые, как это ни странно «работают» всегда и даже в той ситуации, когда кажется, что выбора и нет.

Выбирая более продуктивный путь – принять эту ситуацию и осознать, ради чего вы соглашаетесь выполнять те или иные предписания, вы найдете опору. Она внесет определенность в новую реальность, станет основой, от которой можно отталкиваться. Например, решая ответственно соблюдать режим самоизоляции, вы можете сфокусировать свои мысли на цели «прервать цепочку заражения и обезопасить себя и близких». Таким образом, вы уйдете от чувства несправедливости, злости, паники, страха, тревоги или обиды и сделаете шаг в сторону принятия, открывая для себя так называемое окно возможностей.