Какие продукты лучше исключить из рациона, находясь в самоизоляции? Рассказали эксперты

Эксперты рекомендуют включить в меню на самоизоляции цельнозерновой хлеб и продукты на основе зерновых, молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, нежирные сорта мяса, птицы и рыбы — последнее советуют употреблять не менее двух раз в неделю, свежие фрукты и овощи (около 400 граммов в сутки), растительные масла, яйца (3-4 раза в неделю), обогащенные и специализированные пищевые продукты, БАДы, а также пить не менее 2 литров воды в день.

Исключить стоит сахаристые и мучные кондитерские изделия, сладкие газированные и сокосодержащие напитки, колбасы и деликатесы — варено-копченые, копченые, сырокопченые и сыровяленые, жирные сорта сыра и мяса, весь фаст-фуд, чипсы и майонез.

На завтрак лучше всего приготовить кашу, омлет, творожную запеканку, сырники, вареные яйца, творог, а в качестве дополнения — свежие овощи и фрукты. Второй завтрак рекомендуют составлять из орехов, фруктов, сыров и соков. Обед — первое горячее блюдо, блюдо из мяса, птицы или рыбы. гарниров, свежие овощи. На полдник можно сесть фрукт или сухофрукты. Ужин должен состоять из мяса, птицы или рыбы с гарниром — например, различные крупы или овощи, а также свежих овощей. На ночь можно выпить кефир или съесть йогурт.

Энергетическая ценность такого рациона должна составлять 1500-1800 килокалорий в сутки — 75 граммов белка, 65 жиров и 190 углеводов.