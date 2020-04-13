Автор книги «Как я похудела на 55 кг» Таня Рыбакова – о том, как сделать самоизоляцию полезной для здоровья

Заботьтесь о питании, извлекайте плюсы из приготовления еды дома

Питание — еще один шаг к полезной самоизоляции. Если мы хотим отлично себя чувствовать (и хорошо выглядеть), сейчас стоит уделить внимание естественным источникам витаминов и минералов. Итак, чем заполнить холодильник?

Включайте в рацион побольше «природных» продуктов: овощи, фрукты, зелень и ягоды. Кстати, зелень и ягоды содержат больше микроэлементов, чем фрукты. Наша задача — сделать питание разнообразным.

Не забывайте про источники белка: мясо, птицу, рыбу, морепродукты. В каждой группе выбирайте максимум позиций: рыбу разных сортов, красное и белое мясо.

Важная категория — зерновые продукты, в том числе крупы. Вместо того, чтобы покупать 10 килограммов гречи, отдайте предпочтение разнообразным крупам. Возьмите необработанный рис вместо обработанного, он обладает большей питательной ценностью.

Молочные продукты — еще одна необходимая категория. Конечно, в том случае если у вас нет непереносимости лактозы. Если каждый раз после молока вы чувствуете дискомфорт и, например, вздутие в кишечнике, то стоит прислушаться к своему организму. В этом случае можно обратить внимание на кисломолочные продукты — они являются в том числе источником пробиотиков, которые «кормят» наш микробиом кишечника, отвечающий в том числе за иммунитет.

Обратите внимание на особые источники питательных веществ — например, имбирь, куркуму. С ними можно готовить классные согревающие напитки, например, на основе растительного молока. Я беру овсяное, добавляю туда куркуму и специи. От коронавируса вас это, конечно, не защитит, но сил организму добавит.

Не увлекайтесь приемом пищевых добавок и витаминов. Если вы не сдавали анализы, то употребление некоторых витаминов может привести к ухудшению самочувствия. Особенно рискуют те, у кого плохой микробиом кишечника. Все понимают: витамин С отвечает за иммунитет. Но не каждый помнит, что лучшая форма витамина С содержится в болгарском перце и апельсине, а не в добавках. Так что, как я уже сказала, у вас есть уникальная возможность наполнить рацион витаминами и минералами, разнообразно питаясь дома.

Готовьте самостоятельно. Мы привыкли к еде на вынос и к покупке готовых блюд. Но приготовление пищи — это тоже отличная медитация. Пока режете салат или запекаете мясо, созвонитесь с близкими или посмотрите интересное видео на Youtube.

Старайтесь питаться 3-4 раза в день. Не стоит налегать на снеки. Для многих перекусы — это механизм борьбы со стрессом. Но любой перекус поднимает уровень инсулина, а это, в свою очередь, дает организму сигнал запасать. Так изо дня в день из-за скачков инсулина меняется работа организма. А потом мы замечаем: «Ой, полкилограмма где-то прилетело!» В итоге килограмм в год, а через палу лет уже и пять. И вроде мы и не толстые, но в университетские джинсы уже не влезаем. Проблема даже не в лишнем весе, а в том, что тяга к перекусам может привести вас к диабету второго типа. Так что во время самоизоляции придерживайтесь правильной периодичности приема пищи.

Помните про воду. Есть стандартные базовые рекомендации Всемирной организации здравоохранения — 30 мл воды на 1 кг веса. Отсюда мы и получаем норму в районе 2-х литров воды в сутки. Начинайте утро со стакана воды, поставьте бутылочку с водой на своем рабочем столе, пейте воду перед каждым приемом пищи (иногда вам кажется, что вы хотите есть, на самом же деле — пить), а во время тренировок организм и так подскажет вам, что нуждается в жидкости.