Правительство Петербурга утвердило категории населения, подлежащие обязательным лабораторным исследованием на Covid-19. Помимо медицинских работников, имеющих риск инфицирования, и вернувшихся в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обяжут сдавать тест на коронавирус и петербуржцев старше 65 лет.
Петербуржцев старше 65 лет обяжут проходить тестирование на коронавирус
Согласно утвержденному списку, пройти обязательное тестирование на коронавирус должны те, кто:
- Вернулся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний,
- Контактировал с больными Covid-19,
- Проходил лечение с диагнозом «внебольничная пневмония»,
- Петербуржцы старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания,
- Медицинские работники, имеющие риски инфицирования Covid-19. Тестирование они будут проходить на рабочих местах один раз в неделю, по графику,
- Направленные на госпитализацию с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью. Среди них — беременные, онкологические больные и больные, находящиеся на диализе.
Напомним, в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Разработкой занимались ученые НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — тест, который уже прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования, позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром.
Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах, а Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому.
Вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.
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