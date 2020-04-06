Роспотребнадзор запускает платное тестирование на коронавирус на дому

Тестирование на вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем Covid-19, будет делать Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора. Специалист выездной службы привезет диагностический набор заказчику исследования, проинструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат будет готов в течение одного-двух дней — его пришлют на адрес электронной почты.

Напомним, в России создали высокоточный тест на коронавирус Covid-19. Разработкой занимались ученые НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора — тест, который уже прошел клинические испытания и был зарегистрирован для использования, позволяет выявить вирус SARS-CoV-2, а также отличить его от других родственных вирусов, которые в том числе вызывают атипичную пневмонию и ближневосточный респираторный синдром.

Ранее Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал адреса поликлиник, в которых любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус. Причем сделать мазок из носоглотки могут не только те, кто вернулся из стран в зоне риска, а любой горожанин. Россияне также смогут сдать тест на коронавирус в частных медицинских центрах.

Напомним, вакцину от нового коронавируса Covid-19 создаст Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Кроме того, в Петербурге разрабатывают еще одну вакцину от коронавируса. Ранее глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет.

Ученые Национального исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Петербурге уже расшифровали полный геном нового коронавируса Covid-2019. Это случилось во время рутинного наблюдения за больными ОРВИ. У одной из пациенток была обнаружена коронавирусная инфекция. Ученые выделили последовательность нуклеиновых кислот в геноме вируса, которым заражена женщина.