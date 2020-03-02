У вернувшегося из Италии гражданина России подтвердился случай заражения новой коронавирусной инфекцией Covid-19. Заболевание протекает в легкой форме.
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус Covid-19
«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации», — сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Как отмечают медики, заболевание протекает в легкой форме. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба, лица, с которыми общался заболевший россиянин, находятся под медицинским наблюдением, проводится лабораторное обследование.
По данным на 14:40 2 марта, в мире 89187 случая заражения новым типом коронавируса. 3048 человек скончались, выздоровели — 45150.
Напомним, с 23 января в российских аэропортах ввели тотальную проверку багажа приезжающих из Юго-Восточной Азии пассажиров. Специалисты таможенной службы будут «на 100%» досматривать личные вещи и изымать продукты без маркировки и обработки — есть вероятность, что коронавирус 2019-nCoV может проникнуть в страну вместе с едой. 26 января в Петербурге появились тест-системы, выявляющие новый коронавирус.
Китайские ученые считают, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные. Вспышка заболеваемости новым видом коронавируса 2019-nCoV впервые была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По заявлению властей Китая, сейчас она распространилась и на другие города, включая Шанхай и Пекин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому китайскому коронавирусу — Covid-19. Как отметил глава ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус, на разработку вакцины от Covid-19 уйдет около полутора лет. Несмотря на прогнозы, а понедельник, 24 февраля, посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил о создании китайскими специалистами вакцины против коронавируса. Петербургский НИИ создаст вакцину к осени 2020 года.
К 25 февраля число заразившихся коронавирусом Covid-19 превысило 80 тысяч человек. ВОЗ призвал готовиться к «потенциальной пандемии». С 1 марта в России ввели ограничение на авиасообщение с Южной Кореей, а с 28 февраля — с Ираном.
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