Глава Счетной палаты Алексей Кудрин пообещал проверить эффективность медицинской помощи ВИЧ-инфицированным после выхода документального фильма Юрия Дудя «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят». Об этом политик заявил в Twitter.
Глава Счетной палаты назвал ВИЧ более реальной угрозой для России, чем коронавирус
Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. #ВИЧ пока в нашей стране - гораздо более реальная угроза https://t.co/5UkqKEnZV3 @yurydud— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) February 16, 2020
«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тыс человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране — гораздо более реальная угроза», — написал Кудрин и отметил, что Счетная палата проведет «анализ эффективности мер по организации медицинской помощи #ВИЧ-инфицированным с 2018 года».
Напомним, Юрий Дудь в двухчасовой документальной ленте о ВИЧ в России общается с ВИЧ-положительными людьми, которые рассказывают о жизни со статусом. Среди героев фильма общественный деятель и журналист Антон Красовский.
В России в 2018 году почти у 86 тысяч человек был диагностирован ВИЧ. За 31 год в России от ВИЧ-инфекции умерли более 320 тысяч россиян. Статистика ведется с момента регистрации заболевания на территории страны — первый случай заражения был выявлен в 1987 году. Тогда же президиумом Верховного совета СССР был издан указ «О мерах профилактики заражения вирусом СПИД». Однако, возможно, уже в скором времени ученые смогут побороть вирус — в Америке впервые в истории смогли удалить клетки ВИЧ из организма. Правда, «вылечить» удалось пока только мышей.
Ранее Роспотребнадзор также рассказал о том, что каждый четвертый ВИЧ-положительный россиянин не знает о своей болезни. В 2018 году процент не знающих о своем положительном ВИЧ-статусе россиян составил 11,6% — около 118 тысяч человек. Те, кто все-таки знает о своем положительном статусе или болеет гепатитом С, теперь смогут стать приемными родителями — в России одобрили законопроект об изменениях в правовом регулировании вопросов усыновления детей. Однако позже стало известно, что в России заканчиваются запасы одного из главных лекарств для пациентов с ВИЧ.
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