Стала известна дата открытия магазина UNIQLO в Доме Мод

Отличительной особенностью нового магазина является специальная лаундж-зона, в которой можно будет ознакомиться с историей, архивными видео и главными этапами развития Дома Мод, как ключевого модного центра советского Петербурга. Напомним, с 1968 года эффектное строение с большим угловым фасадом, обращенным к площади, собирало в своих стенах лучших специалистов легкой промышленности: талантливые художники-модельеры создавали коллекции, а известные закройщики и портные Ленинграда шили одежду по индивидуальным заказам. Дом Мод пользовался популярностью среди жителей и гостей города, его посещали государственные деятели, работники науки и искусства. К началу 80-х спрос на услуги настолько возрос, что Дом Мод работал без выходных, а перед праздниками переходил на круглосуточный формат. Сегодня в здании расположен одноименный торговый центр.