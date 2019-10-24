Ремонтные работы в Доме Мод подходят к концу: 8 ноября в нем откроется новый магазин японского бренда UNIQLO. Это первое в России пространство марки в формате стрит-ритейл («уличной торговли»): оно располагается сразу на двух этажах, имеет длинные витрины и оборудовано тремя входами — двумя со стороны Каменноостровского проспекта и одним со стороны площади Льва Толстого.
Стала известна дата открытия магазина UNIQLO в Доме Мод
Отличительной особенностью нового магазина является специальная лаундж-зона, в которой можно будет ознакомиться с историей, архивными видео и главными этапами развития Дома Мод, как ключевого модного центра советского Петербурга. Напомним, с 1968 года эффектное строение с большим угловым фасадом, обращенным к площади, собирало в своих стенах лучших специалистов легкой промышленности: талантливые художники-модельеры создавали коллекции, а известные закройщики и портные Ленинграда шили одежду по индивидуальным заказам. Дом Мод пользовался популярностью среди жителей и гостей города, его посещали государственные деятели, работники науки и искусства. К началу 80-х спрос на услуги настолько возрос, что Дом Мод работал без выходных, а перед праздниками переходил на круглосуточный формат. Сегодня в здании расположен одноименный торговый центр.
В честь запуска нового пространства UNIQLO с 8 по 10 ноября будет действовать специальное предложение на ключевые модели бренда: бесшовные пуховые куртки, изделия из флиса, вязаный трикотаж, утепленную одежду из линии Heattech, а также одежду для детей и малышей. Первых 500 покупателей, которые совершат покупку от 5000 рублей в магазинах UNIQLO в период празднования, ждут подарки: в день открытия, 8 ноября, можно получить фирменную сумку-шоппер с логотипом бренда, 9 ноября — портативное зарядное устройство, а 10 ноября — термокружку.
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