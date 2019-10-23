В «Кенгуру» приехали новые пуховики Moncler Kids

Французский бренд Moncler, основанный в 1952 году Рене Рамийоном, стал известным прежде всего благодаря нейлоновым куртками с наполнителем из пуха. Именно верхняя одежда, сочетающая практичность, комфорт и городской шик, до сих пор служит основой каждой коллекции марки, как для родителей, так и для детей.