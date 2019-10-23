В этом сезоне линейка легких пуховых курток, пуховиков для катания на лыжах, жилеток, пуховиков с капюшоном, длинных ветровок, комбинезонов и парок отличается яркой неоновой палитрой, красочными сочетаниями и ретро-принтами с узнаваемым логотипом. Осенне-зимнюю коллекцию в салоны «Кенгуру» привезли для детей и подростков от 0 до 14 лет.
В «Кенгуру» приехали новые пуховики Moncler Kids
Французский бренд Moncler, основанный в 1952 году Рене Рамийоном, стал известным прежде всего благодаря нейлоновым куртками с наполнителем из пуха. Именно верхняя одежда, сочетающая практичность, комфорт и городской шик, до сих пор служит основой каждой коллекции марки, как для родителей, так и для детей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.