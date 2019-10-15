40 уникальных вещей из секонд-хендов Петербурга, которые можно купить прямо сейчас

Я отбираю вещи для публикации по нескольким критериям. Во-первых, они должны быть как с последних модных показов: люди хотят соответствовать трендам и при этом тратить на это не так много средств. Во-вторых, для меня важно качество: в канале нет масс-маркета, а цены очень адекватные, под аудиторию. В третьих, вещи должны быть действительно уникальными, хотя найти такие непросто. Одна из самых редких вещей, которые у меня есть, это сумка 1960-х годов, купленная за 2000 рублей у бабушки друга. Она их коллекционировала. Такая сумка стоит в 100 раз дороже, а я ее еще и кастомизировала цепями!