Культура секонд-хендов и винтажа — это тоже эко-сознательная мода: сегодня многие стараются не покупать новую одежду, а перепотреблять старую — к тому же весьма недорогую. Автор Telegram-канала «Бегущая по секонду», фотограф и стилист Евгения Лыкова, составила для «Собака.ru» подборку ценных находок из городских магазинов: винтажное пальто Burberry, авангардный жилет Moschino, ботинки в викторианском стиле и сумочка из 1980-х — все не дороже 18 000 рублей!
40 уникальных вещей из секонд-хендов Петербурга, которые можно купить прямо сейчас
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Ботинки Dr. Martens — редкая модель на 14 колец, 43 размер, 8600 рублей («Зубы Христа»)
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Пальто DUE per Due — для путешествия к краям сознания под музыку 13th Floor Elevators, размер M-L, 2500 рублей («Room Store»)
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Джинсы Levi’s — те самые, 501-е, размер L, 2500 рублей («Labor»)
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Сумка — из 1980-х, 1000 рублей («Room Store»)
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Жилет Alpha Industries — с очень теплой набивкой, размер S, 1800 рублей («Labor»)
С секонд-хендами я знакома давно: меня привлекает одежда хорошего качества, уникальная и при этом недорогая. До сих пор помню свою первую покупку: это «рабочая» куртка из черного денима, которая валялась в куче «все за 100 рублей» на Удельном рынке. Заметив и купив ее, я долго сталкивалась с расспросами «что это за бренд» и «сколько вещь стоит» — все считали, что я потратила на нее какие-то бешеные деньги.
Родители часто ругали меня, когда я приносила домой из секонд-хендов целые баулы. Аргументировали это тем, что такую одежду снимают с бомжей, либо отдают родственники умерших. Но сейчас секонд-хенды и винтажные магазины работают совершенно иначе: вещи проходят термическую обработку, перед продажей их стирают и приводят в порядок.
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Блуза Almia — с реверансом в сторону Ван Гога, 42-44 размер, 2700 рублей («Зубы Христа»)
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Серьги — винтаж, серебро, 3000 рублей («Антресоль»)
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Пальто Burberry х Al Duca d'Aosta — с подкладкой из клетчатой шерстяной ткани, размер XL, 6000 рублей («Поток»)
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Пальто — с имитацией змеиной кожи, размер S-M, 2500 рублей («Old Baby Vintage»)
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Сапоги — из плотной натуральной кожи, 37 размер, 2000 рублей («Room Store»)
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Жилет Moschino — с отсылкой к культуре хиппи, размер M, 1999 рублей («Brand Box»)
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Ботинки Dr.Martens — с отсылкой к песне Жанны Агузаровой, 37 размер, 5500 рублей («Кошерный дом»)
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Кофта Gant — такая же была у Фредди Крюгера, размер L-XL, 2500 рублей («Labor»)
Telegram-канал «Бегущая по секонду» я создала в июле этого года. Сначала хотела делать подборки-сравнения: с одной стороны — вещь с Farfetch, с другой — похожая по стилю, фасону и цвету вещь из секонд-хенда. Однако позже поняла, что такая концепция — не совсем то, что нужно: люксовые вещи мне тоже удавалось находить по сравнительно низкой цене (видимо, работает внутренний радар!). В итоге решила выкладывать отдельные вещи, которые мне симпатичны, и каждую неделю делать так называемую «Подборку от Жендай».
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Плащ Cheri — винтаж, размер L, 2500 рублей («Зубы Христа»)
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Юбка — мешковатая на молнии, 1000 рублей («Поток Vintage»)
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Джинсовка Action Jeans — одна из первых коллекций бренда, 40-42 размер, 5000 рублей («Зубы Христа»)
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Куртка — почти как у Канье Уэста, размер М, 1800 рублей («Пентагон»)
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Ботинки Ransom X adidas — демисезонные, 42,5-43 размер, 4000 рублей («Зубы Христа»)
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Худи Alexander McQueen — «Несносный британец», размер M-L, 7999 рублей («Brand Box»)
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Камера Yachica-C — из 1950-х, японской сборки, 9000 рублей («Зубы Христа»)
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Рубашка «от дяди Толи» — вельвет с тканевой клетчатой подкладкой, размер L, 1500 рублей («Поток»)
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Ботинки Jean Baptiste Rautureau — для знатоков и любителей, 43 размер, 4000 рублей («Зубы Христа»)
В Петербурге есть много классных винтажных магазинов и секонд-хендов: от довольно старых и уже популярных (OFF, «Мушка», Fats Cat, «Желтая вешалка», Room store) до новых и уже успешных («Поток», «Поток Vintage», «Зубы Христа», Labor, Kiriclan, Fjord Cloth, Brand Box). Также я люблю искать классные винтажные вещи за рубежом: например, делала в канале подборку магазинчиков Берлина.
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Ботинки — винтаж, 35-36 размер, 2800 рублей («Room Store»)
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Кардиган — ручной вязки, 2000 рублей («Vi.Market»)
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Куртка Levi's — «сверена вручную», размер L, 3599 рублей («Brand Box»)
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Куртка — из плотной кожи, размер L, 2800 рублей («Пентагон»)
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Пальто — словно из фильмов Вуди Аллена о Нью-Йорке, размер M-XL, 4000 рублей («Room Store»)
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Ботильоны Maison Martin Margiela — из замши с подкладкой из мягкой кожи, 39 размер, 3000 рублей («Room Store»)
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Джинсы Cosmic Wonder — произведение искусства, 44 размер, 8500 рублей («Зубы Христа»)
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Кофта adidas — из ультрамодного флиса, размер L, 1500 рублей («Labor»)
Я отбираю вещи для публикации по нескольким критериям. Во-первых, они должны быть как с последних модных показов: люди хотят соответствовать трендам и при этом тратить на это не так много средств. Во-вторых, для меня важно качество: в канале нет масс-маркета, а цены очень адекватные, под аудиторию. В третьих, вещи должны быть действительно уникальными, хотя найти такие непросто. Одна из самых редких вещей, которые у меня есть, это сумка 1960-х годов, купленная за 2000 рублей у бабушки друга. Она их коллекционировала. Такая сумка стоит в 100 раз дороже, а я ее еще и кастомизировала цепями!
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Куртка Alpha Industries — сделана в 1996 году в Америке, размер M-L, 5000 рублей («Поток)
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Ботинки — из натуральной кожи, 36-37 размер, 2000 рублей («Off Vintage»)
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Пальто Oratop — для обедов с премьер-министром Финляндии, размер M-L, 4200 рублей («Room Store»)
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Ботильоны Maison Margiela, 36 размер, 18 000 рублей (Supershop Пиф Паф)
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Кофта Gant Sport — из ультрамодного флиса, размер S-M, 1200 рублей («Labor»)
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Жилетка — с ремнем для смартфона, размер M-L, 1500 рублей («Поток Vintage»)
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Блуза — с каноническим паттерном с геральдикой и ремешками, 44-46 размер, 1200 рублей («Зубы Христа»)
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Пальто BOSS Hugo Boss — из шерсти и кашемира, размер XL, 4000 рублей («Пентагон»)
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Плащ — для томных вечеров, размер X-XL, 5000 рублей (Sekont Kent)
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Шуба — с российской кастомизацией, 5500 рублей («Old Baby Vintage»)
Одни вещи я нахожу в магазине, тщательно рассматриваю (например, могу легко отличить джинсы Levi’s от подделки) и прошу прислать мне фото для последующей публикации. На другие просто наталкиваюсь в социальных сетях. При этом мне не жалко расставаться со своими находками: сдавая явки-пароли подписчикам, я будто бы делюсь с ними своим видением и философией. Чувствую, что делаю мир красивее и экологичнее, а значит, хоть немного лучше!
Подготовила Диана Алиева
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