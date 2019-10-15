Итальянский бренд Max Mara, который отражает все наши представления о nordic style, покажет следующую круизную коллекцию в Петербурге. Шоу пройдет 25 мая 2020 года — где именно, пока не разглашается.
Max Mara покажут следующую круизную коллекцию в Петербурге
Напомним, ранее круизные показы бренда проходили в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае, Реджо-Эмилии и Берлине.
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