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Max Mara покажут следующую круизную коллекцию в Петербурге

Итальянский бренд Max Mara, который отражает все наши представления о nordic style, покажет следующую круизную коллекцию в Петербурге. Шоу пройдет 25 мая 2020 года — где именно, пока не разглашается. 

  • Max Mara, весна-лето 2020

  • Max Mara, весна-лето 2020

  • Max Mara, весна-лето 2020

  • Max Mara, весна-лето 2020

  • Max Mara, весна-лето 2020

Напомним, ранее круизные показы бренда проходили в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае, Реджо-Эмилии и Берлине. 

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Алина Малютина,
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