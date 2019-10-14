С момента выхода фильма «Матрица» ровно двадцать лет назад произошло немало изменений: режиссеры картины — братья Вачовски — стали сестрами, сама она завоевала четыре премии «Оскар», а костюмы от художницы Ким Барретт получили свое продолжение на подиуме, красных дорожках и в наших повседневных образах. «Собака.ru» рассказывает об этом в десяти главных фактах, благодаря которым фильм, заново вышедший на широкие экраны, теперь смотрится совершенно по-другому.
10 фактов о костюмах «Матрицы», которые изменят ваше отношение к фильму
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1
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«Матрица» стала всего лишь вторым фильмом в портфолио австралийской художницы по костюмам Ким Барретт. Первым был проект База Лурмана «Ромео и Джульетта», где она одевала молодых и прекрасных Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Работа Ким над трилогией настолько понравилась братьям Вачовски, что они вписали ее имя не только в титры, но и в одну из сцен (оно выцарапано на стенах лифта, в котором ехал персонаж Киану Ривза), а также пригласили сделать костюмы для других своих картин — «Спиди Гонщик», «Облачный атлас» и «Восхождение на Юпитер». Кроме того, Ким разработала образы Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балинска в реюнионе «Ангелов Чарли», который появится в прокате в ноябре.
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2
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Одна из самых революционных идей Ким Барретт — это работа с цветом. Все, что было связано с реальным миром, она вместе с художником-постановщиком Оуэном Патерсоном окрашивала в синий цвет, а происходящее в мире Матрицы символизировал зеленый. Для этого все светлые ткани на костюмах и декорациях к фильму помещались в ванну с зеленым и синим красителями.
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3
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На создание образов Нео, Тринити, Морфеуса и других персонажей, которые до сих пор влияют на коллекции мировых дизайнеров, был выделен сравнительно небольшой бюджет (съемка первой «Матрицы» обошлась в 63 миллиона долларов, а «Матрица: Перезагрузка» стоила уже 150 миллионов долларов). Из-за этого Ким пришлось искать для костюмов максимально дешевые материалы: так, куртка, брюки и топ Тринити сделаны из плотного или эластичного ПВХ.
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4
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Да и «кожаный плащ» Нео — один из главных модных маркеров фильма — на самом деле сделан из другого материала. Ким Баррет использовала дешевую шерстяную ткань для пальто, приобретенную в Нью-Йорке по цене три доллара за метр. Кроме небольшой себестоимости, у шерсти было еще одно важное преимущество: сделанный из нее плащ лучше развевался в сценах драк и погонь и в целом обеспечивал Киану Ривзу удобство передвижений.
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5
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Еще один характерный элемент образов героев — узкие, часто зеркальные, очки, которые, по словам Ким, позволяли им скрыть глаза и не выдать себя в матричном мире. Очки были разработаны специально для каждого персонажа компанией Blinde, ранее выигравшей тендер у Ray-Ban и Arnette. Чтобы они соответствовали индивидуальным размерам головы (а значит, крепко держались во время динамичных сцен), актеры были задействованы в процессе создания своих же гипсовых моделей (технологии 3D-сканирования тогда еще не было).
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6
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«Я хотела, чтобы она выглядела как нефтяное пятно, — рассказывала о Тринити художница по костюмам. — Зрителю кажется, что она здесь, но на самом деле она находится в другом месте. Обманывает ваш глаз!». Теперь вы знаете, на что похожи, когда косплеите образ девушки-хакера в исполнении Керри-Энн Мосс.
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7
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Одним из немногих светлых пятен в фильме стал костюм Свитч — охранницы на «Навуходоносоре», сыгранной актрисой Белиндой МакКлори. Считается, что Вачовски изначально искали на эту роль мужчину, который на экране должен был перевоплотиться в женщину, и таким образом, символизировать гендерную идентичность режиссеров, однако идея не была согласована киностудией. В конечном итоге ее отразили в образе Свитч: прическа, плащ и брюки персонажа лишены отсылки к определенному гендеру.
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8
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«Матрица» вышла на экраны в 1999 году и тогда же Джон Гальяно сделал для Dior коллекцию c кожаными плащами, лакированными ботфортами и обтягивающими топами — точь-в-точь как у Тринити и Нео. После эти идеи, которые по сути впервые широко рассказали о пауэр-дрессинге и агендерности в моде, повторялись у Versace, Alexander McQueen, Alexander Wang, Balenciaga, Vetements и даже в недавних показах Дэниела Ли для Bottega Veneta.
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9
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Стоит ли говорить о том, что персонажей фильма косплеят не только на Хэллоуине и других костюмированных вечеринках, но и на красных дорожках и повседневных образах. Одной из первых стала Джанет Джексон, пришедшая в декольтированном платье и кожаном плаще на MTV Movie Awards-2000.
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10
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Еще через пять лет Земфира предстанет в похожем плаще в клипе на песню «Искала» — многие считают этот тотал-блэк отсылкой к фильму «Матрица». Его российская певица также упоминала в другой своей работе — в «Прогулке»: «Если верить киношникам, Мы загружены в матрицу», — пела она.
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