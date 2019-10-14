10 фактов о костюмах «Матрицы», которые изменят ваше отношение к фильму

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«Матрица» стала всего лишь вторым фильмом в портфолио австралийской художницы по костюмам Ким Барретт. Первым был проект База Лурмана «Ромео и Джульетта», где она одевала молодых и прекрасных Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Работа Ким над трилогией настолько понравилась братьям Вачовски, что они вписали ее имя не только в титры, но и в одну из сцен (оно выцарапано на стенах лифта, в котором ехал персонаж Киану Ривза), а также пригласили сделать костюмы для других своих картин — «Спиди Гонщик», «Облачный атлас» и «Восхождение на Юпитер». Кроме того, Ким разработала образы Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балинска в реюнионе «Ангелов Чарли», который появится в прокате в ноябре.