Для участия в своих кампаниях польский бренд одежды RESERVED приглашает только лучших из лучших: Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Адвоа Абоа и Ирину Шейк. А в этот раз коллекцию Осень-Зима 19/20 представит икона современной поп-культуры, королева социальных сетей и модель (барабанная дробь!) — Кендалл Дженнер. Их кампейн — кажется, один из самых красивых в этом году, а коллекция — сплошное вау!

Ciao Kendall Для новой кампании RESERVED под названием Ciao Kendall Кендалл Дженнер трансформируется в звезд культовых итальянских фильмов и играет главную роль в фильме, посвященном осенне-зимней коллекции. Действие происходит на итальянской вилле в стиле барокко, где Кендалл появляется в разных образах: итальянской аристократки из старого фильма; безбашенной ретро-girl, увлеченной танцем; молодой бунтарки из 90-х и роскошной сирены, плавающей в огромном аквариуме. В этой кампании Кендалл напоминает то утонченную Софи Лорен из фильма «Брак по-итальянски», то взбалмошную героиню Натали Портман Матильду из «Леона». Осенне-зимняя коллекция RESERVED — источник всех этих инспираций. Стиль бренда помогает главной героине — иконе поколения Z — выражать ее стремления и фантазии. Режиссером, сценаристом и хореографом видео Ciao Kendall выступил Гордон фон Штайнер из Нью-Йорка. До этого он успел поработать с Prada и Gucci, а также создать предыдущие фильмы RESERVED #ILoveYouCindy с супермоделью Синди Кроуфорд и #IcanBoogie с польской актрисой Джоанной Кулиг и французским модным блогером Жанной Дама. За образы Кендалл отвечал стилист Jacob K, который уже ранее сотрудничал с Дженнер над ее обложкой для итальянского Vogue и другими модными журналами, включая W и Dazed.

Первые шаги 116 миллионов подписчиков в Instagram, участие в показах величайших дизайнеров, появление на десятках обложках модных журналов, топовые позиции среди самых высокооплачиваемых моделей в мире. Ах, ну и да, потрясающая фигура и взгляд, от которого нельзя оторваться. Всё это — о Кендалл Дженнер. Кендалл увлеклась моделингом, еще будучи подростком. В 14 лет она (точнее ее мама) подписала первый контракт с агентством и начала сниматься для известных изданий: Forever 21, OK! и TeenProm. Поворотным моментом стала совместная съемка со своей младшей сестрой Кайли Дженнер на страницах журнала Paper. Тогда о Кендалл заговорили как о перспективной модели. За последующие два года она успела оказаться в том числе в Teen Vogue, Seventeen и Miss Vogue. 2014-й запомнился нам дебютом Дженнер на Неделе моды в Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Она выходила на подиумы в нарядах от Marc Jacobs, Givenchy и Chanel. Кстати, в том же году Карл Лагерфельд пригласил модель стать лицом новой коллекции Chanel. Это был, конечно, уже совершенно другой уровень признания — Кендалл становилась знаменитой и востребованной. Ее жаждали главные модные дома: Dolce & Gabbana, Vera Wang, Michael Kors, Bottega Veneta, Balmain — список показов, где она участвовала можно продолжать до бесконечности. Так к концу года Кендалл Дженнер окрестили новой it-girl.

Модель года Такой успех не мог остаться незамеченным. В том же 2014 году портал Models.com включил Кендалл Дженнер в топ-50 моделей (в 2016-м он присвоит ей звание «модель года»), а Google — второй моделью в мире по количеству запросов в поисковике. Times в свою очередь внес сестер Дженнер в список 30 самых влиятельных подростков. В списке главных достижений Кендалл Дженнер в 2015 году — закрытие показа коллекции Haute Couture, дебют на показе Victoria's Secret и попадание в список самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes. Тогда она заняла 16 строчку с доходом около 4 миллионов долларов в год. Через три года ситуация кардинально поменяется: с 16 строчки Кендалл поднимется на первую, а ее доход увеличится больше, чем в 5 раз.

«Я пришла в модельный бизнес не ради забавы или в надежде, что потом найду другое занятие. Я хочу делать это всю жизнь»

Карьера Кендалл Дженнер не спешит сбавлять обороты — с каждым годом она все чаще появляется на обложках (в том числе и российского Vogue), а для некоторых изданий и вовсе их снимает (Кендалл очень любит фотографировать). Она участвует в коллаборациях с модными брендами, снимается в клипах и получает всевозможные награды и звания. Скрещиваем пальцы и ждем, что мы увидим завтра в инстаграме модели.

Икона стиля Кендалл прославилась не только благодаря красивым фотографиям в социальных сетях и журналах. Особенное чувство стиля превратило ее в одного из главных fashion-трендсеттеров последних лет. Вспомните кроп-топы, узкие солнечные очки, микросумки — они стали трендовыми и желаемыми в том числе и благодаря модели. Выходы Дженнер на красную дорожку всегда попадают в светскую хронику, а стритстайл-луки — в «сохраненные» подписчиков. Чего только стоит ее умение сочетать на первый взгляд несочетаемые вещи, например сапоги, украшенные кристаллами Сваровски, с рваными джинсами, а женственный корсет со спортивными штанами. Из последнего нам запал в душу ее образ на церемонию Эмми, где Кендалл появилась в платье с цветочным принтом, надетом поверх боди из латекса. Chic, but casual — так можно описать стиль Кендалл, на который обращают внимание не только ее поклонники, редакторы мод и стилисты, но и крупные знаменитые бренды, которые спешат выпустить с ней совместную коллекцию. Что сказать, коллаборацию Кендалл и RESERVED мы ждали долго!