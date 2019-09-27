Твидовые пальто и атласные юбки из деконструированных брюк – в DayNight приехали новинки от Y/Project

В DayNight приехала осенне-зимняя коллекция от французского бренда Y/Project. Дизайнер марки Гленна Мартенс предлагает деконструировать и миксовать базовые и стритвеар-вещи. Так, ее эксперименты привели к созданию твидового пальто с искусственным мехом и атласных юбок из раскроенных брюк. Кроме этого, среди новинок – шарфы, напоминающие турецкие ковры, объемные двухслойные рубашки, обтягивающие платья из полос кожи и латекса и огромные сапоги-ботфорты.