В новый магазин Strellson привезли капсулу Swiss Cross в духе милитари

В новый магазин швейцарского бренда Strellson в ТРК «Гранд Каньон» кроме осенне-зимней коллекции, привезут к первому мокрому снегу капсулу Swiss Cross. Флагманы последней – это куртки, созданные на базе легендарной модели S.С. Original Edition, с офицерским ножом в комплекте и с подкладкой из шерсти, на которой производятся оригинальные одеяла швейцарской армии.

S.C. Plaza-W

S.C. Urban

S.C. Swindon

S.C. Lawrence

S.C. Downtown

S.C. Oakwood-W

S.C. Kings

Swiss Cross от Strellson традиционно создали в духе милитари: и брюки, и трикотаж, и футболки, и аксессуары – все перекликается со стилем швейцарской армии. Но главные флагманы капсулы – это куртки, начало которым положила в 2003 году легендарная S.С. Original Edition. Тогда для парок сшили специальную подкладку из шерсти, а в качестве подарка добавили в комплект офицерский нож компании Victorinox. Куртки тогда быстро раскупили, а позже они превратились в коллекционные вещи. К сезону 2019-2020 бренд решил переосмыслить легенду и выпустил ее версии для любой погоды.

S.C. Urban

S.C. Kings-W

S.C. Downtown

Первым в списке новинок стоит универсальный удлиненный пуховик с капюшоном S.C. Urban, который выпущен в ярко-желтом и салатовом цвете. В модели сделаны нагрудные прорезные карманы на кнопках с флисовой подкладкой, что пригодится, если отправится в длинное путешествие. S.C. Kings-W из хлопка и полиэстера с водоотталкивающей пропиткой и воротником из искусственного меха подойдет для межсезонья. С внутренней стороны куртки есть резинка, которую можно затянуть при шквальном ветре. В непогоду в мегаполисе спасет и S.C. Downtown – парка в стиле милитери со съемным капюшоном и четырьмя накладными карманами.

S.C. Oakwood-W

S.C. Swindon

Кроме этого, в коллекции Swiss Cross в этом сезоне перевыпущена классическая городская модель S.C. Oakwood-W из водонепроницаемого полиэстера с шерстяными элементами в зоне карманов и на рукавах, а в ранг редкой вещи обещает войти S.C. Swindon, созданная на базе одной из первых авиационных курток Flight Jacket A2, которую вручали пилоту, окончившему обучение: одна штука в одни руки, предмет особой гордости. S.C. Swindon выполнена из овечьей кожи полурастительного дубления с добавлением парафина.

Классические позиции Strellson осенне-зимнего сезона – это микс из строгого и спортивного стиля, британских и американских традиций, поэтому в коллекции нашлось место классическим костюмам, свитерам с высоким горлом и и широким пальто – все в традиционных серых, оливковых, бордовых и темно-синих цветах с редкими (но яркими!) красными, оранжевыми и желтыми акцентами.

Основной акцент в сезоне AW 2019-2020 сделан на сочетании стиля и тканей. Теперь в гардеробе швейцарского бренда встречаются классические фланель, донегальский твид или вельвет с джерси, кашемиром double face и мулине. В список принтов дизайнеры включили и гусиную лапка, и трендовую клетку. Как и всегда, в Strellson следят за инновациями, поэтому чтобы достичь индивидуального почерка, на мануфактурах компании прибегают и к отбеливанию пигмента, и к особому окрашиванию тканей.