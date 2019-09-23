Бренд мужской одежды и аксессуаров Strellson открывает новый магазин в Петербурге

Швейцарский бренд мужской одежды, обуви и аксессуаров Strellson открыл третий магазин в Петербурге. Теперь расслабленные пиджаки, джинсовые рубашки и куртки с системой подогрева (да-да!) продаются не только в ТРК «Питер Радуга» и ТК «Невский центр», но и в ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.

В новом магазине уже разместились новинки из осенне-зимней коллекции бренда, главным фокусом которой стали ткани (фланель, джерси, кашемир, дюветин, вельвет и донегальский твид) и принты (елочка, полоска, клетка и гусиная лапка). Отдельное место заняли куртки из иконической линии Swiss Cross, вдохновленные рабочей и военной униформой: первые модели были выпущены в 2003 году с использованием шерстяного армейского оделяла и в комплекте с офицерским ножом компании Victorinox.