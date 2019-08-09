Новая коллекция Ola Ola: фразы из книг и театральных программок, замаскированные под камуфляжные принты

основательница и дизайнер бренда Ola Ola

«Концепцию коллекции я придумала, когда увидела материал — для меня это обычная история. Мне очень понравилась ткань камо: она очень "техническая", ее используют рыбаки, например. Мудборд был у меня в голове, идеи шли в двух направлениях: что-то нежное, шелковое и что-то "защитное". В итоге все это сошлось в единую историю.

Принты я тоже придумала сама, они представляют собой фразы, которые как бы замаскированы под камуфляжные пятна. Фразы — моя личная коллекция, которую собираю уже много лет. Там есть и что-то из наших приколов с друзьями, и фразы из книг, которые запали мне в душу, и какие-то предложения из театральных программок».