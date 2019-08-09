Новая коллекция Ola Ola: фразы из книг и театральных программок, замаскированные под камуфляжные принты
Бренд Ola Ola, который дебютировал в этом сезоне с коллекцией, украшенной сюрреалистичной вышивкой от художницы Данини (гусары с пакетами из «Пятерочки» и безголовые четвероногие танцовщики), представил новые осенне-зимние вещи. Это блузы с присборенной кокеткой, куртки с двойными рукавами, платья с воланами на груди и стеганые бюстье с баской.
Оля Гинзбург
основательница и дизайнер бренда Ola Ola
«Концепцию коллекции я придумала, когда увидела материал — для меня это обычная история. Мне очень понравилась ткань камо: она очень "техническая", ее используют рыбаки, например. Мудборд был у меня в голове, идеи шли в двух направлениях: что-то нежное, шелковое и что-то "защитное". В итоге все это сошлось в единую историю.
Принты я тоже придумала сама, они представляют собой фразы, которые как бы замаскированы под камуфляжные пятна. Фразы — моя личная коллекция, которую собираю уже много лет. Там есть и что-то из наших приколов с друзьями, и фразы из книг, которые запали мне в душу, и какие-то предложения из театральных программок».
Одежду с надписями «Все вовремя», «Она уже здесь?», «Я не отражаюсь в зеркале» и «Боюсь, что предпочтете уединение такому необразованному и ничтожному товарищу, как я» можно купить в собственном магазине петербургского бренда. Он открылся на Восстания, 1 в марте и собрал вокруг себя таких же артистичных сподвижников: бренды Tatanaka, Tender & Dangerous, Zalivako и Idee Fixe.
Фото: Данил Ярощук
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