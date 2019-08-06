40 уютных толстовок для любой погоды

Толстовка — идеальная вещь и для холода, и для жары (которую мы так и не дождались в Петербурге). В первом случае — надеваем ее вместе с джинсами и кроссовками, во втором — комбинируем с велосипедками или повязываем на пояс. А еще толстовку можно носить вместе с классической рубашкой или легкими сарафанами — в доказательство мы нашли четыре десятка штук!

Gucci, 115 000 рублей (ДЛТ)

«Спутник 1985», 3990 рублей («Отдел»)

Sorry I'm Not, 7000 рублей (sorryiamnot.com)

Givenchy, 49 950 рублей (Babochka)

Tommy Jeans, 10 990 рублей (Tommy Jeans)

Толстовки сегодня выпускают не только уличные и спортивные бренды, но и подиумные. Gucci декорируют их пайетками в стиле оформления альбома Дэвида Боуи «Aladdin Sane», Dior украшают изображением гигантских роботов-динозавров, Philipp Plein делают посвящение Аль Пачино в роли Тони Монтаны, а Polo Ralph Lauren воссоздают на ткани эффект тай-дай.

Dior Homme, 106 000 рублей (nevsky152)

Alexander Terekhov, 28 800 рублей (rusmoda.ru)

12storeez, 2790 рублей (12storeez)

Myseasons, 5460 рублей (Myseasons)

Puma X Ader Error, 5090 рублей (Puma Select)

Balmain, 122 000 рублей (ДЛТ)

NNedre, 15 000 рублей (NNedre)

MSGM, 10 999 рублей («Кенгуру»)

Такие варианты (больше похожие на арт-объекты) можно носить и с шелковой юбкой, и с ажурной комбинацией, и с разноцветными велосипедками, не говоря уже об обуви — мюли и вьетнамках на каблуках. Толстовки перестали быть отличительной чертой айтишников и скейтбордистов — сегодня они встречаются на красной дорожке музыкальных премий и на стритстайле Недель мод.

UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Markus Lupfer, 9200 рублей (Babochka)

Otocyon, 4800 рублей (8-store)

Bat Norton, 2490 рублей (Bat Norton)

Pokras Lampas Official, 5990 рублей (@pokrasofficial)

Philipp Plein, 101 250 рублей (ДЛТ)

Ermanno Scervino, 69 900 рублей (Ermanno Scervino)

Dickies, 4590 рублей («Отдел»)

Vetements, 59 813 рублей (DayNight)

Демократичные модели, которые не уступают люксовым во внешнем виде, есть в коллекциях российских брендов. Например, 404 NOT FOUND, цитирующих на лицевой стороне строки из Библии, Myseaons, изображающих сцену из «Леона» в качестве принта, и NNedre, аносировавших выход коллекции из переработанных пластиковых бутылок. Толстовки с экологическими манифестами и призывами к осознанному потреблению появятся в продаже только в конце августа, но уже сейчас на сайте марки можно сделать предзаказ.

Polo Ralph Lauren, 9250 рублей (ДЛТ)

404 NOT FOUND, 13 700 рублей (404 NOT FOUND)

Off-White, 32 400 рублей (ДЛТ)

«Волчок», 2700 рублей («Волчок»)

Valentino, 39 975 рублей (Valentino)

Medooza, 1598 рублей (Medooza)

Tommy Jeans, 4490 рублей (Tommy Jeans)

Novaya, 5800 рублей (Novaya)

MSGM, 8999 рублей («Кенгуру»)

Так как один из главных трендов нового сезона — кастомизация, некоторые предпочитают взять однотонную хлопковую толстовку и нанести на нее персонально выбранный принт. Простые, качественные и недорогие модели (да еще и в разных оттенках) есть у UNIQLO: за женскую и мужскую толстовку японский бренд просит от 1499 до 2999 рублей. Отличный повод зайти в новый магазин марки на Каменноостровском проспекте: это первая точка в формате стрит-ритейл, то есть с двумя этажами, собственными входами с улицы и витринами длиной в 77 метров!