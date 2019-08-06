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40 уютных толстовок для любой погоды

Толстовка — идеальная вещь и для холода, и для жары (которую мы так и не дождались в Петербурге). В первом случае — надеваем ее вместе с джинсами и кроссовками, во втором — комбинируем с велосипедками или повязываем на пояс. А еще толстовку можно носить вместе с классической рубашкой или легкими сарафанами — в доказательство мы нашли четыре десятка штук!  

  • Gucci, 115 000 рублей (ДЛТ)

  • «Спутник 1985», 3990 рублей («Отдел»)

  • Sorry I'm Not, 7000 рублей (sorryiamnot.com)

  • Givenchy, 49 950 рублей (Babochka)

  • Tommy Jeans, 10 990 рублей (Tommy Jeans)

Толстовки сегодня выпускают не только уличные и спортивные бренды, но и подиумные. Gucci декорируют их пайетками в стиле оформления альбома Дэвида Боуи «Aladdin Sane», Dior украшают изображением гигантских роботов-динозавров, Philipp Plein делают посвящение Аль Пачино в роли Тони Монтаны, а Polo Ralph Lauren воссоздают на ткани эффект тай-дай.  

  • Dior Homme, 106 000 рублей (nevsky152)

  • Alexander Terekhov, 28 800 рублей (rusmoda.ru)

  • 12storeez, 2790 рублей (12storeez)

  • Myseasons, 5460 рублей (Myseasons)

  • Puma X Ader Error, 5090 рублей (Puma Select)

  • Balmain, 122 000 рублей (ДЛТ)

  • NNedre, 15 000 рублей (NNedre)

  • MSGM, 10 999 рублей («Кенгуру»)

Такие варианты (больше похожие на арт-объекты) можно носить и с шелковой юбкой, и с ажурной комбинацией, и с разноцветными велосипедками, не говоря уже об обуви — мюли и вьетнамках на каблуках. Толстовки перестали быть отличительной чертой айтишников и скейтбордистов — сегодня они встречаются на красной дорожке музыкальных премий и на стритстайле Недель мод.  

  • UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

  • Markus Lupfer, 9200 рублей (Babochka)

  • Otocyon, 4800 рублей (8-store)

  • Bat Norton, 2490 рублей (Bat Norton)

  • Pokras Lampas Official, 5990 рублей (@pokrasofficial)

  • Philipp Plein, 101 250 рублей (ДЛТ)

  • Ermanno Scervino, 69 900 рублей (Ermanno Scervino)

  • Dickies, 4590 рублей («Отдел»)

  • Vetements, 59 813 рублей (DayNight)

Демократичные модели, которые не уступают люксовым во внешнем виде, есть в коллекциях российских брендов. Например, 404 NOT FOUND, цитирующих на лицевой стороне строки из Библии, Myseaons, изображающих сцену из «Леона» в качестве принта, и NNedre, аносировавших выход коллекции из переработанных пластиковых бутылок. Толстовки с экологическими манифестами и призывами к осознанному потреблению появятся в продаже только в конце августа, но уже сейчас на сайте марки можно сделать предзаказ.

  • Polo Ralph Lauren, 9250 рублей (ДЛТ)

  • 404 NOT FOUND, 13 700 рублей (404 NOT FOUND)

  • Off-White, 32 400 рублей (ДЛТ)

  • «Волчок», 2700 рублей («Волчок»)

  • Valentino, 39 975 рублей (Valentino)

  • Medooza, 1598 рублей (Medooza)

  • Tommy Jeans, 4490 рублей (Tommy Jeans)

  • Novaya, 5800 рублей (Novaya)

  • MSGM, 8999 рублей («Кенгуру»)

Так как один из главных трендов нового сезона — кастомизация, некоторые предпочитают взять однотонную хлопковую толстовку и нанести на нее персонально выбранный принт. Простые, качественные и недорогие модели (да еще и в разных оттенках) есть у UNIQLO: за женскую и мужскую толстовку японский бренд просит от 1499 до 2999 рублей. Отличный повод зайти в новый магазин марки на Каменноостровском проспекте: это первая точка в формате стрит-ритейл, то есть с двумя этажами, собственными входами с улицы и витринами длиной в 77 метров!

  • Puma x Sankuanz, 3890 рублей (Puma Select)

  • Isabel Marant Etoile, 19 950 рублей (ДЛТ)

  • Act №1, 13 450 рублей (Babochka)

  • Levi's, 6500 рублей (Levi's)

  • Kenzo, 14 499 рублей («Кенгуру»)

  • BoscoSport, 6950 рублей (Boscofamily)

  • Tommy Hilfiger, 8990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Saint-Tokyo, 8750 рублей (Saint-Tokyo)

  • Vetements, 37 156 рублей (DayNight)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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