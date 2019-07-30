Henderson запустили масштабную акцию по сбору ненужной одежды

Бренд мужской одежды Henderson объявил о старте масштабной благотворительной акции по сбору ненужной одежды. Ее партнерами выступили благотворительный фонд «Второе дыхание» и крупнейшая сеть почтовых терминалов России PickPoint. Цель кампании — собрать одну тонну одежды для малообеспеченных семей, а также замотивировать общество на осознанное и ответственное потребление.

Чтобы передать ненужную одежду на благотворительность, нужно найти оранжевый поcтамат с брендингом PickPoint, выбрать опцию «Отправить заказ», нажать кнопку акции «Освободите гардероб с пользой!» и следовать дальнейшей инструкции. Каждый участник акции получит купон на скидку 20%, который будет действовать на покупку вещей из новой осенне-зимней коллекции Henderson.