Henderson запустили масштабную акцию по сбору ненужной одежды
Бренд мужской одежды Henderson объявил о старте масштабной благотворительной акции по сбору ненужной одежды. Ее партнерами выступили благотворительный фонд «Второе дыхание» и крупнейшая сеть почтовых терминалов России PickPoint. Цель кампании — собрать одну тонну одежды для малообеспеченных семей, а также замотивировать общество на осознанное и ответственное потребление.
Чтобы передать ненужную одежду на благотворительность, нужно найти оранжевый поcтамат с брендингом PickPoint, выбрать опцию «Отправить заказ», нажать кнопку акции «Освободите гардероб с пользой!» и следовать дальнейшей инструкции. Каждый участник акции получит купон на скидку 20%, который будет действовать на покупку вещей из новой осенне-зимней коллекции Henderson.
«Это забота о будущем нашей планеты, а также проявление социальной ответственности ритейла. — отметили в доме моды Henderson. — Ведь ни для кого ни секрет, что не только пластик, но и текстильные отходы существенно загрязняют окружающую среду. Мы надеемся, что к данной акции присоединится большое количество неравнодушных людей, желающих провести ревизию своего гардероба накануне осеннего шопинга».
Узнать, сколько килограммов одежды уже собрано в рамках акции, можно на сайте henderson.ru. Вся одежда пройдет тщательную сортировку благотворительным фондом «Второе дыхание». Вещи в хорошем состоянии будут переданы малообеспеченным семьям.
Фото: Shutterstock
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