Sony представили портативный кондиционер для одежды

Sony представили проект Reon Pocket — портативный кондиционер для одежды размером с банковскую карту и весом в 85 граммов. Его можно носить в кармане футболки или, как показано в видео-презентации стартапа, в специальном отверстии на спине: устройство управляется через Bluetooth в мобильном приложении и способно как охлаждать (до 13 градусов Цельсия), так и нагревать одежду (до 8 градусов).

Сейчас Sony собирает средства на реализацию проекта на краудфандинговой платформе First Flight. Ожидается, что устройство выйдет в марте 2020 года, причем сразу двух вариантах — Reon Pocket, который будет стоить 130 долларов, и более дешевый вариант Reon Pocket Lite, которым нужно будет управлять вручную. К ним будет прилагаться аккумулятор, рассчитанный на 1,5 часа работы и на 2 часа подзарядки, а также футболка, оснащенная специальным карманом для гаджета на спине.