Новая коллекция MATH: кожаные плащи, жаккардовые бомберы и люрексовые бадлоны

Пока одни российские марки выпускают коллекции параллельно зарубежным (то есть на весну-лето 2020), другие предпочитают не торопить сезоны (и показывать вещи на осень-зиму 2019/20). По версии победителя конкурса «Новые имена в моде» , дизайнера петербургского бренда MATH Илькина Бахшиева , совсем скоро мы переоденемся в лакированные плащи, жаккардовые бомберы, люрексовые водолазки и рубашки в лучших традициях бельгийского деконструктивизма.

Несмотря на то, что Илькин специализируется на мужских коллекциях, вещи его авторства также носят девушки. Например, пиджак с цветочным орнаментом, надетый задом наперед, может заменить коктейльное платье, а кожаная куртка, выпущенная в графитовом оттенке, стать отличной верхней одеждой оверсайз-размера. Примерить (и купить) их можно в новой студии MATH: она расположилась в модном кластере на «Ленполиграфмаше».