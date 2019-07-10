St. Friday Socks выпустили носки с цитатами из нецензурных стихотворений Пушкина, Есенина и Цветаевой

Чулочно-носочный бренд из Петербурга St. Friday Socks выпустил продолжение своей поэтической коллекции. После прошлогодних аксессуаров с цитатами из произведений Достоевского, Бродского и Довлатова («Не говно ли я?», «Что значит “нажрался”?» и «Тварь дрожащая/Право имеющий») марка представила носки с фразами из нецензурных стихотворений Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского и Цветаевой («Молодая, красивая дрянь», «Одинокий и пьяный», «Живу, как денди»). Как объясняет создатель и креативный директор St. Friday Socks Сергей Тонков, на создание коллекции ушло несколько месяцев, в течение которых команда проводила факт-чеккинг произведений в библиотеках. Поэтому помимо самих носков, у бренда вышел гид по истории появления каждого стихотворения и каждой «запрещенной» фразы — его можно прочитать на сайте myfriday.ru.