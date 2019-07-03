Черный лебедь, белый лебедь: посмотрите новую (очень красивую!) кутюрную коллекцию Givenchy

Неделя Высокой моды в Париже продолжается: вчера свою кутюрную коллекцию «Nobless Radicale» («Благородная радикальность») показала креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Задумку шоу она описывала так: «Это история об анархичной женщине, которая проходит через замок, а также обо всех элементах, которые там можно найти. И мне нравится идея того, что этот замок неидеален».

Отсюда в коллекции — пышные платья со сложными драпировками, благородные кейпы лавандового оттенка, огромные серьги-люстры, длинные юбки-колонны и богато расшитые кимоно, напоминающие стены, шторы и ширмы в королевских интерьерах.

Также в линейку вошли два свадебных платья: одно — силуэта «русалка», расшитое белыми перьями на подоле, второе — из многослойного плиссированного шелка. Кстати, перья стали основным элементом декора в коллекции: они появились не только на нарядах, но и на обуви, украшениях и в прическах моделей. Видимо, по версии Givenchy, по замку в этот вечер прогуливалась принцесса-лебедь.