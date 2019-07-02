Новая кутюрная коллекция Chanel: бархатные платья-смокинги, костюмы кораллового цвета и нетипичные образы библиотекарей

В парижском Гран-Пале прошел показ кутюрной коллекции Chanel — первой под руководством нового креативного директора бренда Виржини Виар. Для дебюта француженки на Неделе Высокой моды площадку, на которой несколько дней назад состоялся вечер памяти Карла Лагерфельда и на которой он устраивал грандиозные шоу с масштабными декорациями, переделали в городскую библиотеку.

В отличие от предыдущих показов Chanel, где элементы сет-дизайна становились аксессуарами в руках моделей (помните сумки в виде продуктовых корзинок или клатчи в форме миниатюрных ракет?), в этот раз книги оставались на полках. Виржини Виар отказалась от оверстайлинга — в том числе от пышных начесов, голубых стрелок и купальных шапочек, расшитых стразами, — и сосредоточила внимание гостей на одежде. Единственное украшение на подиуме — это «очки библиотекаря» в круглой оправе, подчеркивающие тему шоу, и крупные моносерьги с перьями, подобранные в цвет образов.

Образы, кстати, несильно отличались от тех, что мы видели в коллекциях Карла Лагерфельда: это твидовые жакеты, переделанные в пальто, топы на бретелях, сделанные из плотных тканей, облегающие джемперы, обильно расшитые пайетками, и бархатные платья с заниженной талией. В Chanel эпохи Виржини Виар определенно стало больше цвета (ярко-розового, глубокого синего, изумрудного и кораллового) и минималистичных нарядов (однотонные платья цвета бургунди, комплекты с многослойной юбкой-колоколом и брюки свободного кроя, которые вполне соответствуют офисному дресс-коду). Что из показанного ассортимента приживется на красной дорожке, увидим уже в ближайшее время, — скоро Венецианский кинофестиваль!