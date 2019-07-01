Новая кутюрная коллекция Dior: древнегреческие Кариатиды, фильм Аньес Варды и книга Бернарда Рудофски

В особняке на Авеню Монтень, 30 в Париже, где жили и творили все креативные директора дома Christian Dior, прошел показ новой кутюрной коллекции бренда. Художница, писательница и феминистка Пенни Слингер, которую Мария Грация Кьюри пригласила для разработки сет-дизайна шоу, установила в здании 15-метровое дерево, а стены украсила изображением женских лиц и камней. «Мария Грация хотела сделать что-то церемониальное, сильное и незабываемое, — рассказывает Слингер. — Я долго размышляла и решила, что это должно быть посвящение алхимии и сочетанию четырех стихий».

«Мы придумали среду обитания для прекрасных древнегреческих Кариатид — мраморных статуй женщин, которые поддерживают архитектуру древних домов и украшают некоторые здания в Париже», — продолжают объяснять связь сет-дизайна и коллекции в Dior. Эти скульптуры можно найти и на фасаде бутика бренда на Авеню Монтень, который, кажется, стал не только местом действия показа, но и его главным источником вдохновения. «Диора всегда называли дизайнером-архитектором. Но что означает это понятие в наши дни?» — спрашивает себя Мария Грация.

В процессе подготовки новой кутюрной коллекции она пересматривала документальный фильм «Les Dites Cariatides», снятый Аньес Вардой на улицах Парижа, и перечитывала работу «Are Clothes Modern?», написанную Бернардом Рудофски в 1947 году. Ее название появилась на платье в стиле дорийского хитона, с которого начался калейдоскоп из гладиаторских сандалий, жакетов цвета застывшего бетона и топов, напоминающих спартанскую броню. Одним из последних на подиуме появилось платье в форме самой штаб-квартиры дома Dior — теперь ее можно купить и отвезти в любой другой город!