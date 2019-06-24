MICHAEL Michael Kors представили новую сумку Manhattan
Кажется, мы знаем, с какой сумкой ходила бы Кэрри Брэдшоу, если бы действие сериала «Секс в большом городе» происходило в 2019 году. MICHAEL Michael Kors — вторая линейка американского бренда — презентовала будущую it-bag под названием Manhattan. Как и любой аксессуар для жительниц мегаполиса, она выполнена в разных цветах (от «офисного» черного до «праздничного» серебристого) и двух размерах (от сумки-портфеля до кросс-боди). Но выбирать среди всего ассортимента не придется: мы, как и новый амбассадор бренда Белла Хадид, советуем носить сумки Manhattan по несколько в одну руку!
Сумка сделана из гладкой кожи и снабжена съемным регулируемым ремешком. Примерить ее вместе с новинками из ready-to-wear коллекции марки можно в бутиках Michael Kors, в том числе в петербургском ТРЦ «Галерея».
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