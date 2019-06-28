S H U откроют магазин на Литейном проспекте

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Кравцов открывает в Петербурге второй магазин своего бренда S H U. Пространство с фирменными желтыми плащами, к которым со временем добавились куртки, бомберы, футболки, джинсы, рюкзаки и даже бейсболки (тотал-лук!), заработает на Литейном проспекте, 61 уже этой осенью.