S H U откроют магазин на Литейном проспекте
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Кравцов открывает в Петербурге второй магазин своего бренда S H U. Пространство с фирменными желтыми плащами, к которым со временем добавились куртки, бомберы, футболки, джинсы, рюкзаки и даже бейсболки (тотал-лук!), заработает на Литейном проспекте, 61 уже этой осенью.
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Андрей Кравцов в съемке для проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»
Пространство S H U в Лофт-проекте «Этажи» продолжит работу в прежнем режиме. Также одежду петербургского бренда можно купить в Москве (пространство «Хлебозавод»), Екатеринбурге (ТЦ «Sila Voli») и на обновленном сайте shuclothes.com.
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии
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