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S H U откроют магазин на Литейном проспекте

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Кравцов открывает в Петербурге второй магазин своего бренда S H U. Пространство с фирменными желтыми плащами, к которым со временем добавились куртки, бомберы, футболки, джинсы, рюкзаки и даже бейсболки (тотал-лук!), заработает на Литейном проспекте, 61 уже этой осенью.

Андрей Кравцов — о создании S H U: «В комнате, которую я снимал, случился пожар. Все мои вещи и гитара сгорели, а швейная машинка не пострадала» 

  •  Андрей Кравцов в съемке для проекта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

Пространство S H U в Лофт-проекте «Этажи» продолжит работу в прежнем режиме. Также одежду петербургского бренда можно купить в Москве (пространство «Хлебозавод»), Екатеринбурге (ТЦ «Sila Voli») и на обновленном сайте shuclothes.com.

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

  • Лукбук весенне-летней коллекции S H U, снятый в Исландии 

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