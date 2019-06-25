Smart-шопинг: как научиться покупать осмысленно

Движение смарт-шопинга набирает силу: ему отдают предпочтение не только сторонники устойчивого развития и продвинутые редакторы глянцевых журналов, но и обыкновенные люди, уставшие от переполненных шкафов и впустую потраченных денег. Мы тоже хотим покупать осмысленно и выгодно. Разбираемся в принципах разумного потребления вместе с Outlet Village Пулково, где стартовала летняя распродажа.

С чего начинается шопинг? Сторонники осознанного потребления не без оснований убеждены, что порядок в голове и в шкафу — вещи связанные между собой. Все их действия продуманны. Никаких импульсивных покупок: шопинг планируется заранее. Прежде чем отправляться за покупками, нужно освободить место в шкафу. Не стоит хранить вещи только потому, что они, возможно, когда-нибудь для чего-нибудь пригодятся. Будьте уверены: этого не случится. Ненужная одежда так и будет пылиться на верхних полках. Все, что ни разу за год не было надето, вам почти наверняка не понадобится в будущем, и с этими вещами надо без сожаления расстаться. Активисты разумного потребления советуют поступать еще более радикально: жить по принципу «складывать, вычитая». Его придерживается, например, известный американский дизайнер Карим Рашид. Перед совершением новой покупки, будь то кресло или пара белых носков, он выбрасывает аналогичный предмет из уже имеющихся. Избавляться от вещей можно по-разному, совсем не обязательно (и даже вредно!) просто отправлять их на помойку. Почему бы не совместить приятное с полезным и не пригласить подружек на своп-вечеринку, чтобы обменяться нарядами?! Ненужную одежду можно сдать в винтажный магазин, отправить в благотворительную организацию или отнести в пункт переработки — вариантов много, выберите, какой подходит именно вам. Как только шкаф освободится от лишнего, несложно будет определить недостающие элементы гардероба и составить свой виш-лист.

Levi's, 3900 руб. (старая цена — 7900 руб.)

Tommy Hilfiger, 6853 руб. (старая цена — 13990 руб.)

Levi's, 2600 руб. (старая цена — 6700 руб.)

Снежная королева, 2290 руб. (старая цена — 3990 руб.)

Снежная королева, 1043 руб. (старая цена — 1490 руб.)

Lacoste, 4850 руб. (старая цена — 6980 руб.)

Nike, 6949 руб. (старая цена — 9990 руб.)

Что покупать? Составляем тройки. Новая вещь должна сочетаться минимум с тремя другими из вашего гардероба. Чтобы не держать в голове детали, советуем все визуализировать. Это любимая тактика модных стилистов: сфотографировать одежду, разложить их по папкам «верх», «низ», «аксессуары» (можно также распределить их по сезонам), после этого все легко комбинировать между собой, докупая недостающие элементы. Прием сэкономит время не только перед походом в магазин, но и каждое утро, когда в голове возникает назойливый вопрос «А что надеть?». Перед глазами все сочетания, и любимая футболка и джинсовая юбка, купленная в конце сезона на распродаже, найдут друг друга и не затеряются в недрах большого шкафа. Создаем «слои». Сложно выбрать между платьем и рубашкой? Однозначно приобретаем рубашку: обновка, которая будет работать как отдельно, так и в комплекте, всегда предпочтительнее монопредмета. Инвестируем в базу. Самые функциональные вещи в любом гардеробе определить легко. Это то, что человек носит постоянно и не представляет, чем заменить (разве что тем же самым, но новым). Образ строится на таких вечных предметах, как классические джинсы, черная кашемировая водолазка, бланковая рубашка мужского кроя, юбка-карандаш, свитшот с логотипом любимого бренда, белые кеды и нюдовые лодочки. Они отлично сидят, будут уместны в любой ситуации, сочетаются между собой и буквально с чем угодно. База — это основа гардероба, она практически вне моды и сезонов. Такие вещи встречаются во всех коллекциях, так что есть смысл покупать базу от любимого бренда со скидками во время распродаж. Не пропустите шанс купить джинсы и куртки Levi`s на 70% дешевле, поло Lacoste и толстовку Calvin Klein за полцены.

Calvin Klein, 4403 руб. (старая цена — 8990 руб.)

Converse, 2700 руб. (старая цена — 6750 руб.)

Levi's, 5600 руб. (старая цена — 28900 руб.)

Lacoste, 5150 руб. (старая цена — 7480 руб.)

Levi's, 2800 руб. (старая цена — 4700 руб.)

Levi's, 1600 руб. (старая цена — 4900 руб.)

Calvin Klein, 19103 руб. (старая цена — 38990 руб.)

Levi's, 1900 руб. (старая цена — 4500 руб.)

Мировая фэшн-индустрия ­по своему разрушительному влиянию на экологию близка к самым грязным добывающим отраслям промышленности. При этом она постоянно растет: мы стали покупать на 60% больше, чем в 2000 году, но 80% купленного оказывается на свалке в течение года. Причина — fast fashion, гонка за модой, инспирированная производителями, выпускающими новые коллекции чуть не каждую неделю, и низкое качество массового производства.

Предпочитаем бренды. Для того чтобы покупка радовала долго, она должна быть хорошего качества: сидеть по фигуре, не выцветать и держать форму. Никто, кроме зарекомендовавших себя торговых марок, этого гарантировать не может. Лучше приобрести одну брендовую вещь, чем несколько сомнительных модных предметов гардероба, которые потеряют вид через месяц. Выбираем безупречный трикотаж Stefanel и «Кашемир и шелк», идеальную обработку деталей Patrizia Pepe и Coccinelle, продуманный свободный крой Boss и классику Henderson. Натуральные ткани или высокие технологии — так вопрос не стоит. В нашем списке и то и другое (но желательно по щадящим ценам). Поэтому виш-лист дополнят умные спортивные модели Nike и инновационное белье DIM (теперь благодаря интегрированным частицам оно само ухаживает за кожей).

Patrizia Pepe, 13950 руб. (старая цена — 55800 руб.)

Paper Shop (Polo Ralph Lauren), 9699 руб. (старая цена — 16200 руб.)

Trussardi, 9155 руб. (старая цена — 36620 руб.)

Lacoste, 6550 руб. (старая цена — 10980 руб.)

Lacoste, 10650 руб. (старая цена — 17900 руб.)

Converse, 2880 руб. (старая цена — 6400 руб.)

Levi's, 5600 руб. (старая цена — 26900 руб.)

Актуализируем образ аксессуарами. Обувь, сумки и аксессуары, к счастью, не подвержены быстротечной моде и остаются в тренде не один сезон. Так что, собравшись совершить серьезный шопинг, вносим в список сумку-таблетку, тоут, мюли на фактурном каблуке или kitten-heels, эспадрильи и оксфорды. Первыми адресами в нашем листе будут Furla, Michael Kors, Baldinini ­— мы ценим их умение сохранять паритет между трендом и классикой. Радует, что сейчас товары этих и других брендов можно купить в аутлете с дополнительной скидкой. Перечисленные любимцы будут стоить вдвое дешевле, чем обычно, на Michael Kors скидки достигают 70%, а на товары в магазине No One – 80%! Тут и двух пар обуви и пары сумочек будет мало!

Trussardi, 7000 руб. (старая цена —13900 руб.)

Michael Kors, 12600 руб. (старая цена — 25200 руб.)

Furla, 16550 руб. (старая цена — 33100 руб.)

Furla, 15000 руб. (старая цена — 30000 руб.)

Michael Kors, 13200 руб. (старая цена — 26300 руб.)

Michael Kors, 13600 руб. (старая цена — 27200 руб.)

Furla, 11150 руб. (старая цена — 22300 руб.)

Sunsolo, 6000 руб. (старая цена — 12000 руб.)

Размер имеет значение. Одежда должна сидеть идеально здесь и сейчас. Не стоит покупать наряд на два размера меньше в надежде на чудодейственную диету или, наоборот, прятать свои комплексы в безразмерных балахонах (если, конечно, это не актуальный оверсайз). И не надо забывать, что размеры в магазинах не стандартизированы, S американской марки может оказаться L по европейским меркам. Конечно, комплиментарная цифра или буква на ярлычке побуждает к спонтанным действиям, но сдержитесь: померяйте вещь лишний раз, чтобы убедиться, что она действительно села и вообще нужна.

MAVI, 799 руб. (старая цена — 1299 руб.)

Lacoste, 1950 руб. (старая цена — 3480 руб.)

Tervolina, 3493 руб. (старая цена — 4990 руб.)

Tervolina, 4893 руб. (старая цена — 6990 руб.)

Nike, 4499 руб. (старая цена — 7490 руб.)

Patrizia Pepe, 7630 руб. (старая цена — 21800 руб.)

Где делать покупки? Мир полон соблазнов. В условиях неограниченной доступности товаров удержаться от приобретения чего-нибудь ненужного довольно сложно. По этой причине отметаем онлайн-магазины. В торговых центрах приходится дожидаться распродаж, на которые собирается весь город. Такой шопинг не удовольствие, а изнурительный труд. Иногда приходится буквально бороться за приглянувшийся предмет (если модель нужного размера вообще доживет до сейла). Неудивительно, что формат аутлета является для смарт-шопинга приоритетным. Сюда приезжают для того, чтобы покупать дорогие вещи по разумным ценам. Расположены аутлеты обычно за городом на свежем воздухе. Примерочные не перегружены. Очередей нет. А сейл не прекращается весь год. Outlet Village Пулково, похожий на уютный европейский городок, насчитывает более 100 магазинов известных торговых марок. Посетители имеют возможность приобрести коллекции прошлых сезонов от брендов с мировым именем со скидками от 30 до 70%. А особенно выгодным шопинг становится в дни сезонных распродаж, когда скидки достигают 80%. Сторонники разумного потребления считают, что большой шопинг четыре раза в год является необходимым и достаточным для современного человека (некоторые уверены, что хватит и двух ежегодных сессий консьюмеризма, но мы сомневаемся, что такое самоограничение выполнимо). Сейчас как раз наступает время очередного большого шопинга: в Outlet Village Пулково стартовала летняя распродажа. Скидки на огромный ассортимент аутлета от 50 до 80%.

Outlet Village Пулково

Outlet Village Пулково

Outlet Village Пулково