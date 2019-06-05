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IKEA проведет модный показ в Петербурге

Шведский мебельный бренд IKEA устроит модный показ в рамках летнего фестиваля Look & Feel, который пройдет на территории МЕГА Парнас 8-9 июня. Нет, культовой синей сумки Frakta (и сделанных из нее кроссовок, масок и бейсболок) на подиуме не будет — организаторы сделали ставку на экологичную коллекцию ТЭНКВЭРД с жаккардовым кимоно, плетеными сумками и синими покрывалами.

Показ будет дублироваться все два дня фестиваля (каждый час с 14.30 до 19.30) — под комментарии от приглашенных дизайнеров IKEA. Вход на них абсолютно бесплатный.  

  • Коллекция IKEA ТЭНКВЭРД

  • Коллекция IKEA ТЭНКВЭРД

  • Коллекция IKEA ТЭНКВЭРД

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Автор: Алина Малютина
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