IKEA проведет модный показ в Петербурге

Шведский мебельный бренд IKEA устроит модный показ в рамках летнего фестиваля Look & Feel, который пройдет на территории МЕГА Парнас 8-9 июня. Нет, культовой синей сумки Frakta (и сделанных из нее кроссовок, масок и бейсболок) на подиуме не будет — организаторы сделали ставку на экологичную коллекцию ТЭНКВЭРД с жаккардовым кимоно, плетеными сумками и синими покрывалами.