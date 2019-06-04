В ДЛТ открылся новый (очень красивый!) корнер Moncler
В универмаге ДЛТ открылся новый корнер итальянского бренда Moncler. В пространстве площадью около 70 кв. метров расположились актуальные коллекции бренда, в том числе капсульные 1952, Fragment Hiroshi Fujiwara, Craig Green, выпущенные в рамках творческого проекта Moncler Genius. Для работы над ним ежегодно объединяются восемь разных дизайнеров, которые переосмысливают подход к верхней одежде (превращают ее в блузы, юбки и платья, в одном из которых на премьеру «Фантастических тварей» вышел актер Эзра Миллер).
В ближайшее время в корнер, который находится на втором этаже ДЛТ, приедет капсульная коллекция 8 Moncler Palm Angels. А чуть позже этажом выше откроется новое пространство Moncler с женскими коллекциями, где со 2 июля будет представлена капсула 4 Moncler Simone Rocha.
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