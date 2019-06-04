В ДЛТ открылся новый (очень красивый!) корнер Moncler

В универмаге ДЛТ открылся новый корнер итальянского бренда Moncler. В пространстве площадью около 70 кв. метров расположились актуальные коллекции бренда, в том числе капсульные 1952, Fragment Hiroshi Fujiwara, Craig Green, выпущенные в рамках творческого проекта Moncler Genius. Для работы над ним ежегодно объединяются восемь разных дизайнеров, которые переосмысливают подход к верхней одежде (превращают ее в блузы, юбки и платья, в одном из которых на премьеру «Фантастических тварей» вышел актер Эзра Миллер).