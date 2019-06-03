Султанна Французова открывает первый бутик в Петербурге после перезапуска бренда

Спустя 10 лет после закрытия магазина на набережной реки Фонтанки, российский бренд Sultanna Frantsuzova открывает новое пространство на улице Марата, 33. В «гнездышке», как его сама называет дизайнер Султанна Французова — одна из пионеров демократичного стиля в отечественной моде, расположились пальто пудрового оттенка, платья в крупный горох, юбки А-силуэта и несколько нарядов на выпускной вечер, которые можно купить по цене масс-маркета. Как объяснила «Собака.ru» сама Султанна Французова, пока магазин работает в техническом режиме: «Ждем разрешения на вывеску, после чего отметим официальное открытие!»

Напомним, первый магазин под брендом Sultanna Frantsuzova открылся в 2004 году, вскоре сеть стала федеральной. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей марки, ее владелец — группа «Ж» Ильи Буздина — решила открывать по магазину в месяц: спустя два года сеть насчитывала около 60 точек, из которых 10-15 находились в Москве. «Магазины открывались слишком быстро, их стало больше, чем надо, и в итоге они сильно мешали другу другу», — отмечала дизайнер в разговоре с изданием. — Тогда между мной и моим партнером Ильей Буздиным возникли разногласия по поводу развития сети и я покинула бизнес». В итоге все магазины под брендом Sultanna Frantsuzova были закрыты, а бизнес остановлен. Его работа возобновилась в 2011 году, когда Султанна Французова вернула себе права на использование товарного знака и открыла новый интернет-магазин своей марки.