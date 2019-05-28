Петербургский бренд ФК «Текстильщик» выпустил мерч в честь шестого чемпионства «Зенита»

Напомним, бренд ФК «Текстильщик» появился в ноябре 2018 года: он делает «фанатские» футболки и рубашки, которые можно носить не только на матчи, но и каждый день — под классические пиджаки, кастомизированные джинсовки, кожаные куртки и двубортные пальто. На мерче нет кричащих надписей «Люби Зенит больше побед» или «Вперед, армейцы!», зато есть филигранные отсылки к символике клубов и к памятным моментам. Так, на одном из дебютных релизов, выпущенных к сентябрьскому дерби ЦСКА и «Спартака», есть принт «Общество любителей лыжного спорта» с намеком на раннюю историю ЦСКА и матч команд 2002 года. Тогда его останавливали несколько раз из-за сильнейшей снежной бури: поле очищали от снега и только после этого продолжали игру. А к матчу «Зенита» и «Спартака» бренд выпустил парные белые футболки, на которых традиционные символы команд — стрелку и ромб — заменили текстовые обозначения.