Петербургский бренд ФК «Текстильщик» выпустил мерч в честь шестого чемпионства «Зенита»
Петербургский бренд ФК «Текстильщик» от экс-продюсера Aurora Fashion Week Артема Балаева и специалиста по Китаю Николая Семакова, который через принты на одежде рассказывает историю отечественного футбола, выпустил мерч в честь шестого чемпионства клуба «Зенит». Напомним, 12 мая, после матча с ЦСКА на «Газпром-Арене», сине-бело-голубые получили кубок чемпионов России.
Футболка, которая уже продается в официальных магазинах клуба по цене в 1500 рублей, украшена упоминанием чемпионских годов «Зенита», а также изображением двух пятиконечных звезд, значение которых ФК «Текстильщик» объяснили в своем инстаграме.
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Разрабатывая чемпионский мерч для @zenit_spb, мы хотели остановить внимание на следующих моментах: 1. Согласно регламенту @premierliga команда, победившая в чемпионате пять раз, получает возможность поместить на эмблеме клуба пятиконечную звезду. 2. Победа 2019 стала для «Зенита» шестой (одна в СССР и пять в России), таким образом положив начало «созданию второй звезды». ⠀ ⠀ 3. К уже имеющейся с 2015 года звезде мы добавили чемпионский луч, стилизованный под знаменитую зенитовскую стрелку. Который, в свою очередь, поместили на привычное место логотипа — самое сердце. #фктекстиль #фктекстильзенит
Напомним, бренд ФК «Текстильщик» появился в ноябре 2018 года: он делает «фанатские» футболки и рубашки, которые можно носить не только на матчи, но и каждый день — под классические пиджаки, кастомизированные джинсовки, кожаные куртки и двубортные пальто. На мерче нет кричащих надписей «Люби Зенит больше побед» или «Вперед, армейцы!», зато есть филигранные отсылки к символике клубов и к памятным моментам. Так, на одном из дебютных релизов, выпущенных к сентябрьскому дерби ЦСКА и «Спартака», есть принт «Общество любителей лыжного спорта» с намеком на раннюю историю ЦСКА и матч команд 2002 года. Тогда его останавливали несколько раз из-за сильнейшей снежной бури: поле очищали от снега и только после этого продолжали игру. А к матчу «Зенита» и «Спартака» бренд выпустил парные белые футболки, на которых традиционные символы команд — стрелку и ромб — заменили текстовые обозначения.
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