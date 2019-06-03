Что покупать в ДЛТ этим летом?

Главный модный универмаг Петербурга сделал летнее предложение — избранные вещи из весенне-летних коллекций Dolce & Gabbana, Versace, Balmain, Givenchy и других мировых брендов теперь можно купить со скидкой до 30%. В нашем вишлисте: «звездный» клатч Saint Laurent с культовой монограммой бренда, любимая фигурная шпилька Sergio Rossi, футуристичные кроссовки Vetements X Reebok и еще не менее сотни вещей. Тридцать из них — в нашей подборке.

Для нее

Платья

Первое, что хочется сделать после долгих холодов с объемными пуховиками и теплыми свитерами оверсайз, вспомнить о существовании талии и надеть облегающее платье. Мода это стремление только поддерживает. Драпировки, молнии по бокам, пояса-ленты, графические узоры — все, что позволяет подчеркнуть фигуру, в тренде. И надеемся, что показывать плечи этим летом можно будет не только на курорте, но и в Петербурге!

Обувь

Ни в отпуске, ни в городе не обойтись без базовых босоножек и шлепанцев. Золотые мюли от Jimmi Choo и белые босоножки с фигурной шпилькой от Sergio Rossi будут уместны и в офисе, и на фэшн-вечеринке, красные замшевые босоножки от Gianvito Rossi сделают прогулку в жаркий день комфортной. А шлепанцы Versace — идеальное дополнение образа в жаркую погоду как на отдыхе, так и в мегаполисе.

Сумки

Выбираем аксессуары, которые могут вывести на новый уровень любой образ, и не можем пройти мимо дымчато-голубой нежной Chloé и розовой Dolce & Gabbana с огромным блестящим логотипом бренда. С такой сумкой не останешься незамеченной на вечеринке. А для привычно дождливого петербургского лета, Томас Майер приготовил вместительную сумку из мягкой кожи с золотым напылением. Длинная ручка в виде широкой ленты сплетена в старинной технике intrecciato. В нее отлично поместится зонтик.

Для него

Обувь

Даже те, кто не считает себя сникерхедом в этом сезоне не обойдутся без кроссовок. А в тот момент, когда самые актуальные модели стоят на 30% дешевле, можно не выбирать между бежевыми socks boots от Balmain и Spike Runner 400 из коллаборации Vetements и Reebok с их неоновыми вставками и длинными серебристыми шипами на футуристичной подошве. Берем все!

Футболки

Футболок много не бывает, тем более с оптическими эффектами, металлизированным принтом с голографическим блеском или глянцевым логотипом любимого бренда на строгой белой модели. А главные достоинства этих ти-шоток станут заметны в жару: они изготовлены из материала, который хорошо отводит влагу. Гуляй хоть целый день!

Аксессуары

Без рюкзака в этом сезоне никуда. Поспорить с ним может только планшет. Для прогулки отдаем предпочтение вместительному бэкпэку с камуфляжным принтом от Сары Бертон или знаковую для Tom Ford модель, которая в этом сезоне вышла в цвете хаки. В офис без строгого дресс-кода отправляемся с рюкзаком Givenchy из мягкого текстиля и благородной матовой кожи. Никаких лишних деталей — только аппликация с лого марки.