В Петербурге открывается новый магазин грузинских дизайнеров The Bow
Владелица центра эстетической медицины Estetic Alliance Анна Квирия и президент благотворительного фонда «Добрые феи» Мария Смирнова открывают магазин грузинских брендов The Bow. В камерной студии, организованной архитекторами Максимом Рымарем и дизайнером интерьеров Ириной Акименковой, расположатся одежда, обувь и аксессуары от Situationist, George Keburia, Tatuna Nikolaishvili, Tiko Paksa и других марок, которые носят Рианна, Соланж Ноулз и Белла Хадид.
Анна Квирия
соосновательница The Bow
«Нам важно выйти за рамки привычных трендов, предлагая людям нестандартные и аутентичные стилистические решения. Мы планируем работать не на продажу конкретной вещи, а на помощь клиенту в обретении уверенности, в выявлении и подчеркивании своих достоинств. Для этого в студии The Bow будет действовать команда профессиональных стилистов»
Новая мекка брендов постсоветского пространства откроется на Лахтинской улице, 4 уже в июне. Напомним, в Петербурге уже есть два крупных магазина с грузинскими марками — IVA Store (с вещами от Datuna Sulikashvili, Lalo Cardigans, Salome Gviniashvili, Mach&Mach, о7eleven и Nina Zarqua) и Geasy (с резидентами в лице Janashia, Flying Painter и TAMTA Shindelishvili).
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