В Петербурге открывается новый магазин грузинских дизайнеров The Bow

соосновательница The Bow

«Нам важно выйти за рамки привычных трендов, предлагая людям нестандартные и аутентичные стилистические решения. Мы планируем работать не на продажу конкретной вещи, а на помощь клиенту в обретении уверенности, в выявлении и подчеркивании своих достоинств. Для этого в студии The Bow будет действовать команда профессиональных стилистов»