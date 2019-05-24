18+

В Петербурге открывается новый магазин грузинских дизайнеров The Bow

Владелица центра эстетической медицины Estetic Alliance Анна Квирия и президент благотворительного фонда «Добрые феи» Мария Смирнова открывают магазин грузинских брендов The Bow. В камерной студии, организованной архитекторами Максимом Рымарем и дизайнером интерьеров Ириной Акименковой, расположатся одежда, обувь и аксессуары от Situationist, George Keburia, Tatuna NikolaishviliTiko Paksa и других марок, которые носят Рианна, Соланж Ноулз и Белла Хадид.

  • Tatuna Nikolaishvili  

  • Situationist 

  • Tatuna Nikolaishvili  

  • Situationist 

Анна Квирия 

соосновательница The Bow

«Нам важно выйти за рамки привычных трендов, предлагая людям нестандартные и аутентичные стилистические решения. Мы планируем работать не на продажу конкретной вещи, а на помощь клиенту в обретении уверенности, в выявлении и подчеркивании своих достоинств. Для этого в студии The Bow будет действовать команда профессиональных стилистов»

  • George Keburia 

  • Tiko Paksa

  • George Keburia 

  • Tiko Paksa

Новая мекка брендов постсоветского пространства откроется на Лахтинской улице, 4 уже в июне. Напомним, в Петербурге уже есть два крупных магазина с грузинскими марками — IVA Store (с вещами от Datuna Sulikashvili, Lalo Cardigans, Salome Gviniashvili, Mach&Mach, о7eleven и Nina Zarqua) и Geasy (с резидентами в лице Janashia, Flying Painter и TAMTA Shindelishvili). 

Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также