Что покупать для выпускного в школе и детском саду из коллекции «Кенгуру»?

К концу учебного года в «Кенгуру» составили коллекцию для выпускных. В ней — платья мерцающих золотых оттенков David Charles и Lesy, наряды с цветочными принтами Monnalisa, c оборками — от Twin-Set, с пайетками — от Dior, с кружевом — от Stella McCartney. Для мальчиков приготовлены бабочка вместо галстуков Paul & Smith, блейзеры вместо смокинга от Gucci и брюки с лампасами от Dolce & Cabbana.