Что покупать для выпускного в школе и детском саду из коллекции «Кенгуру»?
К концу учебного года в «Кенгуру» составили коллекцию для выпускных. В ней — платья мерцающих золотых оттенков David Charles и Lesy, наряды с цветочными принтами Monnalisa, c оборками — от Twin-Set, с пайетками — от Dior, с кружевом — от Stella McCartney. Для мальчиков приготовлены бабочка вместо галстуков Paul & Smith, блейзеры вместо смокинга от Gucci и брюки с лампасами от Dolce & Cabbana.
В качестве аксессуаров в «Кенгуру» традиционно есть ободки, сумочки, заколки, украшения, браслеты и шляпы. Здесь же можно подобрать к образам и обувь: от классических балеток до черных лакированных дерби.
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