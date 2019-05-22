8 летних трендов из новых resort-коллекций

Международные бренды показывают круизные коллекции на 2020 год. «Собака.ru» выбрала из них вещи и приемы, которые можно использовать уже грядущим летом.

Prada

Camilla and Marc

Dsquared²

Lee Matthews

Tory Burch

Платья с набивным рисунком Платья в мелкий цветок, будто бы сделанные из шуйского ситца, — главная инвестиция в сезонный гардероб. Во время жары их можно носить с босоножками на каблуке-шпильке, а в период прохлады — с трекинговыми ботинками и белыми носками. Коллекции Prada, Dsquared² и Tory Burch (или же бабушкин гардероб) вам в помощь!

Dsquared²

Christian Dior

Alberta Ferretti

Джинсовые костюмы Christian Dior, Alberta Ferretti и другие европейские бренды взяли курс на 1970-е: джинсовые костюмы, как у молодых Кэндис Берген, Мэрил Стрип и Эли Макгроу, они предлагают мешать с банданами, плетеными сумками и футболками tie-dye — для большего соответствия эпохе.

Aje

Burberry

Christopher Esber

Fenty

Белые блузы и рубашки Чтобы скрасить пребывание на работе жарким летом, Burberry, Christopher Esber и Fenty, основанный Рианной и вошедший в состав конгломерата LVMH, предложили носить вместо бланковых сорочек викторианские блузы. Дополненные объемными рукавами, манишками и воротниками-стойками, они вписываются и в офисный дресс-код, и в уличную моду — вкупе с блестящими плиссированными юбками и расслабленными брюками на кулиске.

Christian Dior

Burberry

Vestiaire

Пыльники Облегченная вариация тренча, сшитая из сатина, шелка и ультрамодного льна, — отличная альтернатива поднадоевшим бомберам, джинсовкам и кожаным курткам. Повязываем его поясной сумкой, пряча внутри купальник, вечернее платье или офисный костюм, как рекомендуют Christian Dior, Burberry и российская марка Vestiaire.

Matteau

Aje

Christopher Esber

Топы на резинке Вместо футболок с политическим лозунгом или неоновой монограммой в новом сезоне покупаем укороченный топ, рубашку или блузу на резинке. Тотал-лук с ними делают льняная юбка того же оттенка или джинсы с завышенной талией, как учила Джейн Биркин.

Louis Vuitton

Burberry

Alberta Ferretti

Chanel

Мини-юбки Если шорты стремятся к длине ниже колен (посмотрите на осенне-зимние коллекции Celine, Coach, Sportmax и Giambattista Valli), то юбки забираются как можно выше. Самые классные модели наделены вместительными карманами, в которые можно положить смартфон, помаду и посадочный талон на самолет до Фиджи.

Burberry

Alberta Ferretti

Karla Spetic

Вещи с люверсами Люверсы, которые мы привыкли видеть на гранжевых куртках, кожаных платьях и виниловых юбках, теперь украшают вещи в конфетно-букетных тонах. Архитектурным кейпам, романтичным блузам и инфантильным фартукам тоже нужен футуристичный стайлинг и эффективная вентиляция!

Valentino

Alberta Ferretti

Christian Dior

Chanel

Банданы Бандана из шелка, денима и льна спасет и от палящего солнца, и от фэшн-фиаско. Особенно если носить ее с полупрозрачным цветочным платьем, как предлагает креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, или белой рубашкой и шортами, как демонстрирует новая глава Chanel Виржини Виар.